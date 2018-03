Pensionist er et fremmedord for Inge Aasmul, der onsdag den 21. marts fylder 75 år.

Inge Aasmul 75 år og still going strong

Taastrup - 16. marts 2018

Onsdag den 21. marts fylder Inge Aasmul 75 år, men det betyder bestemt ikke, at hun har forladt arbejdslivet og firmaet Fotograf Aasmul, som hendes datter Anne nu driver.

Hun er stadig aktiv i atelieret både bag kameraet og ikke mindst som entertainer på sidelinjen, hvor hun klovner med rød næse, hatte, skaber stemning, latter og dermed afslappede portrætter.

At håndtere mennesker, så de tager sig bedst mulig ud, er hun verdensmester i. Det vidner en lang række præmier, vundet i ind- og udenlandske fotokonkurrencer om. Det er stadig et håndværk, som ikke er digitaliseret. Den del af fotoarbejdet lader hun Anne tage sig af.

Hun springer til, når assistenten har fri, og hjælper Anne med fotograferingerne og kan sagtens blive ved de næste 10 år, hvis bare hun holder sig i form, som Anne siger.

Hun gør sit bedste. Tre gange om ugen krydser Inge gaden for at træne i Fitness World. Der skal også en vis kondition til at klare hendes kalender, som altid er fyldt med aftaler og aktiviteter.

Hun elsker opera, og cykling er en hel ny fritidsbeskæftigelse for hende. Selvfølgelig, når det er Inge Aasmul, er der tale om en speciel form for cykling. Sammen med sin kæreste optræder hun udklædt med gamle cykler til Veterantræf både i Danmark og Sverige.

Inge Aasmul er ikke bange for påtage sig nye roller. Sankthans aften sidste sommer holdt hun båltale i Sengeløse udklædt som heks. Hun kan dog ikke spå i hverken teblade eller kaffegrums, men bliver alligevel kaldt byens spåkone, for hun bruger flittigt astrologiens værktøjer til at tolke mennesketyper.

Hun har sine meninger og lægger ikke skjul på dem. Hun er levende interesseret i det lokalpolitiske og har den bedste baggrund for det. Hun har boet i Taastrup i hele sit liv. Hun er født og opvokset på Køgevej i Taastrup og derefter haft atelier på forskellige adresser i byen.

- Om der var et 'Matador' i Taastrup, ville hun være fru Møghe, for hun siger præcis, hvad hun mener, driller Anne og tilføjer, at følges med hende rundt i byen er næsten som at følges med en jordmoder. Hun kender også alle, for hun har været med dem til livets mange mærkedage, da de blev døbt, konfirmeret og gift, hvor hun har taget familiebilleder.

Inge Aasmul er på job på dagen.