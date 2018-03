Informationsmøde om Ældre Sagens Vågetjeneste

De frivillige vågere sidder klar til at rykke ud, når behovet er der. Alle er rustet til at lytte, holde i hånd, give nærvær og i det hele taget være der for den døende. De tilbyder støtte og aflastning for personer, der passer døende i eget hjem eller plejebolig samt tilbyder at være til stede hos døende, i den sidste tid.