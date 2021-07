Der er sket en generel stigning i antallet af indbrud i hele Danmark. På Vestegnen er tallene dog lidt mere forskellige. Foto: Stina Felby Egerup

Indbrudstyvene vender tilbage: Men åbenbart ikke her

Taastrup - 24. juli 2021 kl. 08:21

Efter lang tids konstant nedgang i antallet af indbrud viser nye tal fra Danmarks Statistik, at antallet af anmeldte indbrud igen er i vækst.

Udviklingen er udtryk for, at samfundet er genåbnet, hvilket desværre også har »genåbnet« indbrudstyvenes aktiviteter.

Det vurderer Bo Trygt, som er en indsats skabt af blandt andet Trygfonden, der opfordrer danskerne til at holde fast i de gode vaner fra coronanedlukningerne - også på indbrudsområdet.

Det gælder dog ikke i Høje-Taastrup Kommune, hvor der er i andet kvartal 2020 var 46 indbrud, mens antallet i andet kvartal i år var 26. I 2019 var der 56 indbrud i andet kvartal.

På landsplan var der i andet kvartal sket 3158 indbrud, og det svarer til en stigning på knap 12 procent sammenlignet med samme kvartal sidste år, hvor der skete 2826 indbrud.

Det kan godt betragtes som en relativt lille stigning, men det er for første gang i lang tid en udvikling i den forkerte retning, oplyser Bo Trygt. Selvom den ikke er overraskende set i forhold til genåbningen af samfundet, får den alligevel Bo trygt til at råbe vagt i gevær:

Indbrud på Vestegnen Så mange indbrud var der på Vestegnen i 2. kvartal i hhv. 2019, 2020 og 2021.



Albertslund: 28 (2019) - 19 (2020) - 25 (2021)



Brøndby: 32 (2019) - 12 (2020) - 23 (2021)



Glostrup: 38 (2019) - 8 (2020) - 16 (2021)



Hvidovre: 42 (2019) - 45 (2020) - 42 (2021)



Høje-Taastrup: 56 (2019) - 46 (2020) - 26 (2021)



Ishøj: 11 (2019) - 7 (2020) - 6 (2021)



Rødovre: 53 (2019) - 19 (2020) - 86 (2021)



Vallensbæk: 17 (2019) - 4 (2020) - 6 (2021)



Kilde: Bo Trygt, Danmarks Statistik

- I de sidste mange kvartalsopgørelser på indbrudsområdet har vi set en pæn nedgang. Nu ser vi pludselig en stigning, og det minder os om, at den lykkelige situation, at Danmark nu er åbnet op igen, også har en bagside. Vi skal helst ikke inspirere indbrudstyvene til at genoptage deres aktiviteter, så det gælder om, at vi alle hjælper hinanden med at passe på vores hjem, siger Britt Wendelboe, programchef i Bo trygt, der er en indsats skabt af TrygFonden og Realdania i samarbejde med Videncentret Bolius og Det Kriminalpræventive Råd.

I de øvrige kommuner på Vestegnen er der sket stigninger i Albertslund, Brøndby, Vallensbæk og Glostrup, samt Rødovre der oplevet en stigning fra 19 indbrud i andet kvartal 2020 til hele 86 i samme kvartal i år.

Hvidovre har oplevet et lille fald. Det sammen gælder Ishøj.

Aktive i sommerferien Sommerferien er normalt et af de tidspunkter på året, hvor indbrudstyvene er mest aktive.

- I sommerferien handler det meget om at få sit hjem til at se beboet ud og få koordineret med sine naboer, hvem der er hjemme hvornår, og at man i kvarteret lige sørger for at gå en runde om hinandens huse, generelt holder øje og hilser på fremmede, man ikke har set før. De gode råd er hørt før, men vi bliver ved med at gentage dem, for vi ved, at det er dem, der virker, siger Britt Wendelboe og fortsætter:

- Også efter ferieperioden gælder det om at have gode naborelationer og hjælpe hinanden med at skabe liv i boligområderne. Selvom samfundet nu er åbnet igen, vil mange formentligt stadig arbejde mere hjemmefra, end de har gjort hidtil. Tal med dine naboer om, hvornår I arbejder hjemme, og har du et telefonopkald, så tag det, mens du går en tur i dit nabolag. Vi skal indtage vores boligkvarter, så indbrudstyvene ikke gør det, lyder det fra Britt Wendelboe.

Man kan find flere gode råd mod indbrud på www.botrygt.dk.

Sammenlignet med før corona-krisen, er antallet af indbrud dog stadig i den lave ende. I andet kvartal i 2019 var der på landsplan 4947 indbrud og i andet kvartal 2018 var der 6275 indbrud.