Indbrudstyv taget på fersk gerning af politihund

Et sted mellem fredag den 2. oktober klokken 22 til lørdag den 3. oktober klokken 13 knuste en tyv en rude i et hus på Stenalderen og ledte efter værdier. Kort derfra, i Bronzealderen blev et vindue brudt op fra fredag den 2. oktober klokken 15 til søndag den 4. oktober klokken 12.45 i en villa, der blev undersøgt for værdier.

Ikke et magtmiddel

Mange tror, at politihundene bruges til at angreb og som magtmiddel. Det er i hvert fald hundeføreren Jespers oplevelse.

I en artikel har han fortalt om sit arbejde med sin hun Cliff.

Han vil gerne gøre op med folks forestilling om den aggressive politihund. For det er kun omkring fem procent af hundeførernes arbejde, der handler om at bruge hunden som magtmiddel. Resten af tiden er det snuden, som gør arbejdet.

- Det er ikke mit arbejde at skulle ud og straffe folk. Det har vi domstole til. Jeg skal sørge for, at forbryderne bliver bragt foran en domstol, og jeg ville ikke bryde mig om at have en tjenestehund, som gik hen og gav folk varige mén eller handikap.

Alle forbinder politihunde med bid og demonstrationer, og det er så lille en del af det, vi laver. Og jeg synes rent professionelt for os hundeførere, at der er større gevinst i, at vores hunde går ud og finder et spor på et gerningssted, som kan være med til at opklare en alvorlig forbrydelse, end når vi ser en aggressiv fodboldfan blive bidt, fordi han angriber politiet, har 47-årige Jesper tidligere fortalt.



Bliv meget klogere på politihundene og deres arbejde her.