Fødevareminister Rasmus Prehn (tv) besøgte mandag virksomheden Nordic Harvest, der blandt andet producerer krydderurter og salater i såkaldt vertikalt landbrug, hvor afgrøderne dyrkes på meterhøje hylder.

Imponeret minister: - Det spiller uden tvivl en rolle

Taastrup - 08. marts 2021 kl. 12:58 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen

Krydderurter på meterhøje hylder og en optimal udnyttelse af energien.

Det var noget af det, fødevareminister Rasmus Prehn (S) mandag morgen fik at se under et besøg på virksomheden Nordic Harvest i Høje Taastrup.

Besøget var en inspirationstur for ministeren op til de kommende landbrugsforhandlinger.

- Jeg er rigtig nysgerrig på fremtidens landbrug, og her spiller teknologi som vertikalt landbrug uden tvivl en rolle. Spørgsmålet er dog, hvilket potentiale det har. Derfor er det virkelig spændende at få lov til at besøge de store haller og se på produkterne hos Nordic Harvest og direktør Anders Riemann, sagde ministeren efter besøget.

- Vi ser jo lige nu en stor interesse for plantebaserede fødevarer og klimavenlig kost - både hos forbrugerne og i erhvervet. Og så fylder det jo også i de nye kostråd. I det billede kan jeg godt se for mig, at den vertikale dyrkningsmetode kunne komme til at spille en rolle, siger Rasmus Prehn, som også var begejstret for den måde, den lokale virksomhed får mest muligt ud af energiforbruget.

- Nordic Harvest er virkelig et inspirerende eksempel på klimaoptimering. Eksempelvis er strømmen til det kunstige lys alene baseret på vindmølleenergi. Og i hallerne er det nat om dagen og dag om natten for at sikre forbrug af vindmøllestrømmen, når efterspørgslen hos andre er mindst, siger Rasmus Prehn.

Han vil nu tage mandagens erfaringer om vertikalt landbrug med i de kommende landbrugsforhandlinger.

- Det er et emne, vi allerede har hørt om i de tekniske møder, vi har haft med ordførere og interessenter de seneste par uger. Og nu må vi se, om det er noget, hvor der eksempelvis kan lægges en større forskningsindsats end hidtil, siger fødevareministeren.

Nordic Harvest slog dørene op sidste år, og når farmen i Høje-Taastrup er fuldt udbygget, vil der blive produceret grønt og krydderurter på 7000 m2 i 14 etager og med et årligt høstudbytte på 1.000 tons - det svarer til omkring fem procent af hele Danmarks årlige forbrug.

