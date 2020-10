Se billedserie Henrik Pedersen har ryddet op i klædeskabet og donerer tøj til tøjindsamlingen.

Ildsjæl har samlet ind til tøjcontainer for at hjælpe hjemløse

Taastrup - 23. oktober 2020 kl. 11:25

Da corona i foråret lukkede Danmark ned, opstod der mange kreative og virtuelle projekter rundt omkring.

Carsten Junker, som måske er mest kendt fra Callisto-festivalen i Høje-Taastrup Kommune, arrangerede midt i corona-perioden et banko på Facebook for at samle penge ind til en tøjcontainer. Der var donationer fra 10 kroner og op til 3000 kroner.

Indsamlingen resulterede i, at der blev indsamlet lidt over 12000 kroner

- De sidste par år, har vi nogle uger hvert år samlet genbrugstøj ind til »Morgencafeen for hjemløse« og til Mændenes Hjem. Men det kniber med at have plads til alt det genbrugstøj, og frivillige bruger meget tid og benzin på at køre rundt og samle tøjet ind, fortæller Carsten Junker og fortsætter.

- Tøjet er altid blevet samlet i bunker i carporte og udhuse. Det er en kæmpe hjælp, at det nu kan opbevares samlet i en container, inden vi kører hele molevitten ind til Mændenes Hjem.

Alt tøj kan bruges Containeren er nu kommet hjem og istandsat og er klar til at modtage genbrugstøj. Nu, hvor efterårs- og vintertøjet findes frem fra kældre, er det for mange en anledning til at kassere tøj.

Og står man i sådan en situation, har Carsten Junker en opfordring om at tænke på tøjcontaineren. Her kan man donere sit tøj, og alt kan bruges. Det gælder tøj, jakker, bukser, sko, støvler, tæpper, soveposer mv.

Det eneste tøj, initiativtagerne ikke modtager er børnetøj. Og tøjet skal være vasket og rent.

- Telte, soveposer og mobiltelefoner er også i høj kurs hos hjemløse, siger Carsten Junker.

Hvis man vil vide mere om, hvordan man komme af med tøj og mobiltelefoner, kan man SMS'e for info til 2398 2233 eller maile til junker@callisto.dk

- Vi kan også bruge 1-2 frivillige, som vil være med til at sortere tøjet og køre tøjet ind til København, siger Carsten Junker.