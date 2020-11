Ild i stråtækt hus: Luk døre og vinduer

Der er tidlig torsdag morgen gået ild i et stråtækt hus på Stærkendevej i Hedehusene.

Det bekræfter Vestegnens Politi.

Branden skaber en kraftig røgudvikling, og politiet opfordrer naboer og andre i nærområdet til at lukke døre og vinduer for at undgå gene fra røgen, der dog ikke er giftig.