Ild i stråtækt hus: Luk døre og vinduer

Branden skaber en kraftig røgudvikling, og politiet opfordrer naboer og andre i nærområdet til at lukke døre og vinduer for at undgå gene fra røgen, der dog ikke er giftig.

Meldingen om branden kom klokken 06.21, og Beredskab 4K har sendt en større udrykning af sted til Stærkendevej 167, der ligger lidt uden for Reerslev landsby.

Mandskab og køretøjer fra stationerne i Taastrup og Greve deltager i slukningsarbejdet.

Ilden fik fat i selve stråtaget på huset, og da Beredskab 4K kom frem, var der synlige flammer.

Brandfolkene vil være på stedet nogle timer endnu for at slå ilden i stråtaget ned og for at foretage efterslukning. Derfor opretholder Vestegnens Politi også afspærringerne et stykke tid endnu, er meldingen kort før klokken 9.

Der er ikke meldinger om personskade.

- Så vidt vi er orienteret, har huset været tomt og ubeboet et stykke tid, forklarer Torben Wittendorff, vagtchef hos Vestegnens Politi.

Der er på nuværende tidspunkt ikke en forklaring på, hvordan branden kunne opstå. Branden skal være helt slukket, før politiet kan gå i gang med undersøgelser på stedet.