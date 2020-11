I Fløng Kirke er der et ikon-hold, der arbejder med at lave ikon-billeder. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Ikoner gør at man glemmer tid og sted

Taastrup - 20. november 2020 kl. 16:10

Igennem mere end 10 år har Fløng Kirke lagt lokaler til interesserede mennesker, som skriver eller maler ikoner.

Hvad er et ikon?

Ordet er af græsk oprindelse og betyder simpelthen billede. I dag benyttes ordet ikon som betegnelse for tavlebilleder med kristne motiver.

Et ikon blev til for at fortælle om den kristne historie tilbage i tiden, og hvor flere personers samarbejde i munkeværkstederne var grundlag for en ikons tilblivelse. Munkene var knyttet til den Byzantinske kirke og den Ortodokse kirke i Grækenland og Rusland. Vi beskæftiger os mest med de russiske ikoner, men også med ikoner fra Etiopien.

Hvorfor det hedder at skrive et ikon, kan forklares ved, at teknikken består i at trække malingen/dråberne hen over den tavle/træplade, som er materialet, man maler på.

Hvilke materialer anvendes så til ikonen?

- Vi har taget udgangspunkt i den russiske måde at blande farver på. Det vil sige, at vi anvender farvekorn, som blandes op med vand samt æggeblomme og lidt eddike. Æggeblommen skal være fri for sin hinde, da malingen ellers klumper. Blandingen hedder tempera, fortæller Hanne Moltesen, tovholder på Ikon-holdet i Fløng Kirke

Hun har selv fundet stor glæde ved at være en del af holdet.

- Første gang jeg deltog i et ikonkursus, skulle jeg købe materialer, som bestod af tavle, forlæg til det ønskede motiv samt farvekorn. Jeg skulle medbringe blyant, kuglepen, lineal, kalkerpapir, ægtempera (æggeblomme, vand og eddike) samt meget fine pensler og en plastpalet. Instruktøren hjalp mig i gang, og gav gode råd om penslerne, samt hvordan forlægget kunne overføres til tavlen. Jeg fik udleveret et motiv af »Madonna med Barnet«, så jeg kunne få en overkommelig start. Nu skulle forlægget hæftes på tavlen med tape, så det kunne sidde fast der, indtil tavlen var færdig, siger Hanne Moltesen.

Selve processen er forholdsvis lang. Det er ikke en opgave, der kan færdiggøres på en aften, da motivet først skal overføres til tavlen. Derefter skal der markeres streger, og først derefter kan man begynde selve malingen.

- Det er en god oplevelse at kunne fordybe sig i arbejdet med ikonet. Jeg glemte tid og sted, og når jeg sad derhjemme, kunne jeg opleve, at klokken var blevet langt over midnat, før jeg var træt nok til at gå i seng, siger Hanne Moltesen, der er glad for at være en del af ikon-holdet i Fløng Kirke.

Der bliver lavet ikoner igen i det nye år i Fløng Kirke. Det sker den sidste mandag i måneden fra klokken 15 til 21 i januar, februar og marts - januar, februar og marts.

Der er også mulighed for at besøge ikon-holdet den 30. november 2020 mellem klokken 15 og 17 for at opleve, hvordan der arbejdes.

Læs mere på Fløng Kirkes www.floengkirke.dk.

