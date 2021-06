Borgerskolen har ikke nok plads i faglokalerne til alle elever. Foto: Kim Rasmussen

Ikke alle elever kan have musik i musiklokalet: Der skal 100 procent gøres noget

Taastrup - 03. juni 2021 kl. 06:20 Af Kasper Ellesøe Kontakt redaktionen

I øjeblikket er der en proces i gang, der skal sikre, at Høje-Taastrup Kommunes skoler har de rette fysiske rammer og læringsmiljøer, som kan understøtte undervisningen i Fremtidens Skole, der skal udrulles på alle skoler.

I februar besluttede byrådet, at skolernes bestyrelser skulle inddrages, og de har nu fået mulighed for at kommentere på, hvordan de ser de nuværende fysiske rammer og miljøer i forhold til det projekt, der er lagt op til.

Særligt på Borgerskolen er der udfordringer med de fysiske rammer. Her er næste alle faglokaler fuldt belagt, og det betyder, at ikke alle kan have idræt eller madkundskab i lokaler, der er indrettet til formålet.

Her er der fx behov for 44 lektioner i idrætshallen, men der er kun 30 tilgængelige lektioner, viser en oversigt.

Det samme er tilfældet i for eksempel musiklokalet og andre faglokaler.

Kun fysik/kemi-lokalet kan rumme de klasser, der bruger lokalet.

Det har skolebestyrelsen på Borgerskolen udtrykt bekymring for - også fordi der ikke er flere kvadratmetre, man kan benytte eller optimere.

Bestyrelsen er også af den opfattelse, at faglokalerne er for små og ikke lever op til for eksempel undervisning i fremtidens skole.

Institutions- og skoleudvalget skal i juni på besigtigelse på samtlige skoler for selv at se forholdene.

Udvalgsformand Kurt Scheelsbeck (K) har selv deltaget på et møde med Borgerskolen og han anerkender, at der skal ske noget.

- Det er 100 procent sikkert, at der skal gøres noget. Borgerskolen er en mønsterskole og en meget populær skole med fuld belægning, og lokalemæssigt skal det være i orden. Vi er nødt til at gøre noget, for det er ikke holdbart, at der er mangel på faglokaler, siger Kurt Scheelsbeck.

Han fortæller, at administrationen nu kommer med bud på, hvad der skal ske, men da der ikke er afsat penge til at ændre på lokalerne, bliver det en budgetsag.

Det er både natur/teknik, idræt, musik, madkundskab, håndværk/design, billedkunst og geografi/biologi, der er mangel på af lokaler i dette skoleår, viser en oversigt.

