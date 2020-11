Naturplanteskolen holder julemarked med aktiviteter for hele familien. PR-foto

Ikke aflyst: Julemarked for hele familien

Taastrup - 19. november 2020

Julemarkederne er opgivet mange steder i år på grund af corona-pandemien. Men Naturplanteskolen i Stærkende syd for Hedehusene åbner den kommende weekend portene til et hyggeligt og anderledes økologisk julemarked.

- Vi har valgt at gøre det, også selvom det kræver en masse ekstraarbejde på grund af corona-situationen, fortæller indehaver Aiah Noack.

Hun tilføjer, at man helt paradoksalt er nødt til at håbe, at der ikke kommer for mange gæster.

For coronar-eglerne sætter nemlig en maks-grænser på cirka 100 personer til arrangementet.

- Så vi håber, at folk er gode til at fordele sig ud over hele åbningstiden både lørdag og søndag.

Aiah Noack lover et hyggeligt, kreativt og anderledes julemarked. For hele familien, ikke mindst børnene.

- For eksempel en fortløbende workshop, hvor folk kan se på, og selv deltage i, hvordan man laver alternativer til et levende og et kunstigt juletræ. Vi har allerede en masse kreative ideer til at undgå at slå et levende grantræ ihjel, der jo bør vokse videre i skoven, så det bl.a. kan fortsætte med at hive CO2 ud af atmosfæren, siger Aiah Noack.

Café både inde og ude vil sørge for alt godt for de lækkersultne.

På den 1,5 hektar store frilandsareal vil der være opstillet en række boder med plads til ni personer hvert sted, hvor der blandt andet vil være julekransbinding, juledekorationer, julepilefelt, gløgg og æbleskiver, honningbod og andet.

Der er åbent fra 10-16 både lørdag den 21. og søndag den 22. november.

