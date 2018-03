- Det er en kæmpe gave at arbejde i et miljø med så mange sproglige nuancer, men vi oplever også, at mange efterspørger en bedre kommunikation og forståelse af hinanden, siger Anders Olsen, der er varehuschef i IKEA Taastrup

Ikea laver sprogskole på arbejdspladsen

Taastrup - 28. marts 2018

Et nyt initiativ fra IKEA Taastrup skal gøre det muligt for medarbejderne at lære dansk på arbejdspladsen.

Undervisningen er gratis og gælder alle medarbejdere, der ikke har dansk som modersmål.

Ambitionen er at skabe en bedre og mere mangfoldig hverdag - privat og på job - uden sproglige barrierer på tværs af nationaliteter.

Et nyt samarbejde mellem IKEA Taastrup og UC Plus skal gøre det nemmere for varehusets medarbejdere at begå sig på arbejdspladsen og i hverdagen.

Ved at tilbyde danskundervisning på arbejdspladsen to til tre gange om ugen er målet, at de medarbejdere, der har lyst til at blive bedre til dansk, kan tilegne sig nogle kundskaber både mundtligt og skriftligt i et trygt og genkendeligt miljø.

IKEA ser sprogskolen som en naturlig forlængelse af at være en rummelig og ansvarlig arbejdsplads, og så rimer det godt på visionen om at skabe en bedre hverdag for de mange mennesker, herunder altså også varehusets egne medarbejdere.

- Hos IKEA Taastrup har vi lige nu omkring 550 medarbejdere, der alle har forskellige baggrunde og nationaliteter. Det er en kæmpe gave at arbejde i et miljø med så mange sproglige nuancer, men vi oplever også, at mange efterspørger en bedre kommunikation og forståelse af hinanden. Når vi tilbyder danskundervisning til vores medarbejdere, er det derfor både for at gøre hverdagen lettere for vores medarbejdere, men også selve arbejdsdagen i IKEA, siger Anders Olsen, der er varehuschef i IKEA Taastrup.

En arbejdsplads med plads til alle

Det er ikke første gang, IKEA Taastrup går nye veje for at fremme integrationen og skabe en bedre hverdag for marginaliserede grupper.

For et par år siden tilrettelagde varehuset et forløb med jobtræning for syriske flygtninge i samarbejde med jobcentret. Dengang var formålet også en bedre integration og nedbrydning af sproglige samt kulturelle barrierer.

- Det kræver noget, hvis man gerne vil skabe en god og stærk virksomhed med plads til alle, og derfor har vi også valgt at bruge ressourcer på de her - efter vores mening - vigtige projekter. Vi ser det som en investering i vores medarbejdere, som er den primære årsag til, at IKEA kan fungere optimalt hver eneste dag, forklarer Anders Olsen.

Samarbejdet mellem IKEA Taastrup og UC Plus begynder den 1. april 2018. Tilbuddet gælder alle medarbejdere uanset, om man er deltid eller fuldtid, og undervisningen kommer til at foregå to til tre gange om ugen på arbejdspladsen i Taastrup. Selve projektet bygger på en undersøgelse blandt medarbejdere og ledere foretaget af IKEAs HR. Det forventes, at der vil være omkring 60-70 medarbejdere, der vil benytte sig af sprogskolen.