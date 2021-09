Se billedserie Ikea er med i indsatsen om at gøre Høje-Taastrup Kommune til Danmarks vildeste kommune ved at skabe mere vild natur og øge biodiversitet. Her viser Ikea andre virksomheder fra kommunen, hvordan de har båret sig ad. Foto: Kenn Thomsen

Ikea inspirerer andre virksomheder til at gro grønt

Taastrup - 24. september 2021 kl. 15:24 Af Anja Søndergård Kontakt redaktionen

Grønne, vildtgroende arealer, insekthoteller og blomster. Det er nogle af de grønne tiltag, man finder rundt om på Ikeas grund i Taastrup. Virksomheden har nemlig valgt at lade deres arealer gro mere vildt til gavn for dyr og biodiversitet. Det er et led i Høje-Taastrup Kommunes plan om at blive Danmarks vildeste kommune ved at fremme biodiversiteten.

Mandag den 20. september havde Ikea og kommunen inviteret flere af kommunens virksomheder på besøg på Ikeas arealer i håb om at inspirere dem til at tage nogle af de samme initiativer for miljøet.

Medarbejdere fra virksomheder som InQvation, Dansk Retursystem, GLS, Danske Fragtmænd og ISS var mødt op og var klar på at betræde Ikeas natursti. Det første, de mødte, var vildtgroende blomster og højt græs, hvor flere insekthoteller var etableret.

Anne-mette Felby, erhvervsservicechef i kommunen, var også med på turen. Hun fortæller, at man i kommunen håber, at flere virksomheder vil bruge deres arealer til at gøre noget godt for biodiversiteten. Kommunen er sammen med 91 andre kommuner med i konkurrencen om at blive Danmarks vildeste kommune, hvor det handler om at tage flest initiativer for miljø og biodiversitet.

- Et af vores greb er at prøve at engagere vores virksomheder, for det skal jo være hele kommunen, der engagerer sig. Og de har rigtig mange grønne areler, som de kunne bruge til noget af det samme, som Ikea hat gjort. Så ideen er, at de skal involveres i biodiversitetsdagsordenen, siger hun.

Jesper Larsen, der var mødt op for GLS, havde allerede en masse i tankerne. Og på gåturen på Ikeas grund fik han flere ideer.

- Jeg er her i dag, fordi jeg er meget interesseret i den dagsorden, som kommunen har lanceret. Vi har besluttet, at vi gerne vil det her. Det skal bare fungere i praksis. Jeg er blevet meget inspireret i dag over, at det ikke er lige meget, hvilken slags blomst, vi planter. Og nu vi har nogle store grønne arealer, der bare ligger hen, så kan vi lige så godt bruge dem til noget fornuftigt, siger han.

Også tekniskchef John Steinmejer for Danske fragtmænd fik på gåturen ideer til, hvordan de kan udnytte deres grønne arealer.

- Jeg tror bestemt, at vi kan finde inspiration i noget af det her. Nu skal det lige tænkes ind i lavpraktiske ting, siger han.

Maja Moesgaard, projektleder hos ISS, var også mødt op og fortalte, at virksomheden generelt har stort fokus på bæredygtighed.

- Præcis derfor er jeg her i dag, da vi faciliterer Nordea og søger inspiration til biodiversitet, siger hun.

