Idrætslivet blev fejret: Se hvem der fik priser

Taastrup - 16. november 2019

Det lokale idrætsliv i Høje-Taastrup Kommune blev lørdag formiddag fejret ved en stor idrætsevent i City2.

Her kunne man møde de lokale foreninger og selv prøve kræfter med forskellige sportsgrene, men en stor del af dagen gik også ud på at fejre de sportsudøvere og frivillige, der har gjort en ekstra indsats.

Årets idrætsleder En af priserne er Årets Idrætsleder, og den gik i år til Anne-Marie Borum fra Hedehusene IF.

Hun har været instruktør i mere end 50 år og har været instruktør i Hedehusene IF siden 2001.

- Der er fart over feltet, når Årets Idrætsleder går i sving. Armsving, fingerstræk, bagdelsspark og dyp med tæerne kan godt være udfordrende, når gennemsnitsalderen er over 60 - især, når man også skal grine samtidig. Alle møder talstærkt op hver gang - og går endnu gladere hjem, sagde Michael Ziegler i sin tale, da han skulle afsløre Årets Idrætsleder.

Udover foreningshold har Anne-Marie Borum også stået i spidsen for DGI's amtshold og landsdelshold, men koncentrerer sig i dag om seniorholdet i Hedehusene IF.

Du gør en forskel-prisen Årets »Du gør en forskel«-pris gives til en lokal ildsjæl, der har gjort en særlig indsats for sin forening.

I år tilfaldt den hæder Nebedi Aygar fra fodboldklubben TG80 IF

- I det sidste års tid har årets prismodtager været på banen i klubben alle ugens dage. Årets prismodtager har fået gang i nye aktiviteter for børnene og har fået forældrene til at bakke op og hjælpe til, lød det fra borgmester Michael Ziegler i motivationen for, hvorfor netop han fik prisen.

Nebedi Aygar blev også fremhævet for altid at hjælpe, hvor der er brug for det. Hvad enten det er som vikar for nogle andre trænere, eller hvis der er andre opgaver, der skal løses, for at børnene kan få en aktiv fritid i klubben.

Når andre klubber kommer på besøg, står han desuden klar til at servere kaffe til modstanderne, så alle føler sig velkommen.

Årets idrætsnavn Idrætsudøvere fra Høje-Taastrup Kommune har stået for mange flotte præstation er i årets løb, og det var derfor en svær opgave for Idrættens Samråd at vælge, hvem der i år skulle udpeges til Årets Idrætsnavn ved lørdagens prisuddeling i City2.

Men hæderen tilfaldt i år den 16-årige taekwondokæmper Louise Sinkjær Lyngbæk, som har leveret nogle imponerende præstationer.

Hun er blevet dansk mester for andet år i træk, har vundet guld ved internationale stævner og har udviklet sig så meget inden for sin idræt, at hun er kommet på det danske landshold i en ung alder og har været med til U21 Europamesterskabet.

- Årets Idrætsnavn er en stor inspiration og rollemodel for mange andre unge. Ved siden af de mange træninger og kampe, skolen og lektierne har Årets Idrætsnavn også fundet tid til at hjælpe til i en af de lokale foreninger og til at fortælle andre unge om, hvordan man kan bruge sin idræt til at blive bedre i skolen, fortalte borgmester Michael Ziegler.