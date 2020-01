Se billedserie Børnehaven Budstikken er en idrætsinstitution med fokus på bevægelse og motion, og den bliver nu til en privat institution. Privatfoto

Idrætsinstitution bliver privat

Taastrup - 01. januar 2020

Den 1. april bliver ekstra sjov i »Børnehaven Budstikken« i Taastrup.

Fra den dato overgår de nemlig til en privat institution.

Det vedtog byrådet i Høje-Taastrup på sit seneste møde.

- Høje-Taastrup Kommune har de seneste år foretaget ændringer på institutionsområdet, og hver gang har vi krydset fingre for, at det ikke ville betyde ændringer for os. Den usikkerhed ville vi gerne væk fra, og derfor er vi glade for, at vi fik en privatisering godkendt. Vi har i institutionsbestyrelsen nemlig et stort ønske om at bevare Budstikken som et mindre dagtilbud i Høje-Taastrup Kommune, skriver formand for institutionsbestyrelsen, Carina Wetlesen, i en pressemeddelelse.

Er fortsat selvejende Med overgangen til privat drift ændres måden, hvorpå forældrene kan skrive deres børn op til en plads i institutionen. Fremadrettet kan man nemlig ikke skrive sit barn op til »Budstikken« via kommunens hjemmeside. Det skal fremadrettet ske via direkte henvendelse til »Budstikken«.

Er man i forvejen på venteliste til børnehaven, er det vigtigt, at man kontakter dem direkte.

At institutionen overgår til privat drift ændrer ikke på, at institutionen fortsat er selvejende. Det vil sige, at institutionens drift fortsætter uændret for børn og forældre.

Børnehaven skal stadig overholde gældende lovgivning og kommunale retningslinjer.

Politisk opbakning Spørger man næstformand for institutions- og skoleudvalget, Toke Elling (K), ser han frem til, at Budstikken bliver privatiseret:

- Jeg syntes altid, at det er spændene og interessant, når nogen har lyst til at udfordre os på den kommunale drift. Næsten uanset hvad det er, er konkurrence mellem privat og kommunal drift nemlig med til at sikre, at vi som borgere altid får den bedste kvalitet, til den bedste pris, siger han.

- Så selvom jeg syntes, at vi har nogle fantastisk gode dagtilbud i Høje-Taastrup Kommune, er det sundt for os at blive udfordret på vores måde at drive dagtilbud på. Jeg glæder mig meget til at følge deres videre arbejde og håber, at vi kan lære lidt af dem, siger han.

Budstikken har altid døren åben for forældre, der gerne vil ned og se stedet.

Men den 13. januar fra 19-20 holder de Åbent hus for dem, der har lyst til at komme ned og se idrætsbørnehaven.