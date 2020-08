Snart får kunderne i blandt andet IKEA i Taastrup mulighed for at vælge en plantebaseret bolle, der har samme smag og tekstur som den klassiske kødbolle, når de spiser i varehusets restaurant. Foto: PR

IKEAs ikonisk kødbolle får konkurrence - fra planteriget

Taastrup - 04. august 2020 kl. 11:21

Hver dag lægger mange danskere vejen forbi IKEAs restauranter, og for mange af dem er de ikoniske IKEA-kødboller et must.

Men nu får den ikoniske kødbolle betydelig konkurrence. Som et led i at mindske IKEAs klimaaftryk har møbelvirksomheden udviklet en plantebaseret bolle, som fra den 5. august vil blive serveret i blandt andre IKEA Taastrup.

Den nye plantebaserede bolle ser ud som, har tekstur som og smager som kødbollen. Den er fremstillet af ærteprotein, havregryn, kartofler, æbler og løg, og dens klimaaftryk er blot fire procent af den traditionelle kødbolles, oplyser IKEA.

Udviklet til kødelskerne I modsætning til det nuværende alternativ - den veganske 'grøntsagsbolle' - er den nye plantebaserede bolle udviklet til de kunder, der har en forkærlighed for smagen af kød, fortæller Country Sustainability Manager i IKEA, Monica Keaney.

- Den plantebaserede bolle er vores nyfortolkning af kødbollen. Vi ved, at rigtig mange kunder er glade for kødbollen, og derfor tilbyder vi dem nu et alternativ, som har samme lækre smag og tekstur, men som bare er mere miljøvenlig. Vi sælger flere millioner kødboller hvert år, så vores håb er, at flere fremover vil tilvælge den plantebaserede kødbolle eller andre af vores bæredygtige alternativer. Vi ser et stort potentiale i den plantebaserede bolle og håber, at vi med et lille initiativ som dette kan gøre en stor forskel, siger Monica Keaney.

Det er en populær ret, som IKEA nu lancerer i en ny udgave. I sidste regnskabsår solgte IKEA Danmark i alt 12.400.000 kødboller til sultne kunder i landets fem varehuse.

Det grønne menukort vokser Hos IKEA har man over en længere periode fokuseret på at tilføje grønne retter på menuen hos restauranterne i IKEAs varehuse. De sidste par år har man bl.a. lanceret en plantebaseret softice og en vegetar hotdog. Ifølge Monica Keaney er den nye plantebaserede bolle et skridt på vejen mod målet om at blive en klimapositiv virksomhed i 2030.

- Vi er på en grøn rejse, hvor vi hele tiden afdækker områder, hvor vi kan øge vores fokus på bæredygtighed. Vi har allerede indført en række grønne alternativer i vores restauranter, og nu tilføjer vi altså endnu en til menuen, når den plantebaserede bolle bliver langet over disken. Vi forventer, at 10-15 procent af salget i restauranterne vil komme fra de grønne alternativer fremover, siger Monica Keaney.

De plantebaserede boller kan nydes i IKEAs restauranter fra den 5. august, og kan også købes på frost i IKEAs svenske madmarked. Ligesom til de traditionelle kødboller serveres den plantebaserede version med kartoffelmos, flødesauce og tyttebærsyltetøj.