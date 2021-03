Mads Satsman-Nørhede, varehuschef i IKEA Taastrup, glæder sig til at byde kunderne velkomne fra den 15. marts. Der må være 250 kunder ad gangen i varehuset i Taastrup. Foto: Kenn Thomsen

IKEA slår dørene op igen - men du skal bestille tid

Taastrup - 12. marts 2021 kl. 17:16 Kontakt redaktionen

Fra på mandag den 15. marts åbner IKEA Taastrup igen for, at kunderne kan besøge og handle hos varehuset, der har været lukket siden 17. december.

Det kræver dog, at man på forhånd booker en tid på grund af de nuværende COVID-19 restriktioner.

Kunder, der ønsker at besøge varehuset i Taastrup, kan booke tid på IKEA.dk, der giver adgang til frit at handle i 1,5 time per booking.

- Vi glæder os til at byde vores kunder indenfor igen - også selvom det kun er i begrænset omfang. Vi opfordrer til, at alle passer godt på hinanden, holder afstand og har tålmodighed, hvis der skulle opstå ventetid. Vi vil gøre alt for at give vores kunder en god oplevelse og samtidigt overholde myndighedernes anvisninger, siger Mads Satsman-Nørhede, varehuschef i IKEA Taastrup, hvor op til 250 kunder kan handle samtidigt fra den 15. marts.

Når IKEA Taastrup igen åbner for kunder, vil det også være muligt at returnere varer.

Det kræver også en tidsbestilling via IKEA.dk. Kunder der ønsker både at returnere varer og handle hos IKEA skal booke to særskilte tider til det.

IKEA Taastrup opfordrer til, at kun en person per hustand besøger varehuset. Hvis der er behov for at flere fra samme husstand besøger varehuset samtidig, vil det kræve én booking pr. person.

Læs mere og book tid til at besøge IKEA Taastrup på IKEA.dk

