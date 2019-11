Både i webshop og i de fysiske butikker afstår IKEA fra at deltage i Black Friday. I stedet opfordrer køden til at købe brugt hos dba.dk. Foto: PR

IKEA siger nej til Black Friday

Taastrup - 27. november 2019

Når Black Friday i denne uge får alle tilbudslystne borgere til at gå i kollektiv shoppingekstase, så vil man ikke ende i en indkøbskø ind til IKEA Taastrup. På dette års Black Friday går IKEA nemlig hverken i sort eller tilbudsgult. I lyset af den globale klimakrise vil besøgende på IKEA.dk i stedet blive præsenteret for et valg om enten at købe nyt eller brugt.

Køb brugt, ikke nyt Når årets største shopping-dag, Black Friday, atter løber af stablen d. 29. november, bliver det uden IKEA. Ligesom tidligere år siger IKEA Danmark 'nej tak' til store rabatter og længere åbningstider, der skal lokke danskerne til at svinge dankortet. I stedet slår IKEA et slag for genbrug ved at opfordre danskerne til at overveje at købe brugt, hvis de vil købe nyt. Det sker i en ny kampagne med DBA (Den Blå Avis).

Konkret er forbrugerne allerede siden mandag den 25. november derfor blevet opfordret til at handle på DBA, når IKEA bruger alle sine bannerannoncer på internettet til at pege på dba.dk med sætningen "Overvej at købe brugt, hvis du skal købe nyt på fredag." Spørgsmålet skal give stof til eftertanke på dagen, hvor de store rabatter for en stund skubber den grønne bevidsthed i baggrunden.

Omtanke skal ind i forbruget - Hos IKEA ønsker vi ikke at holde Black Friday, dels fordi vi altid har lave priser, men i særdeleshed fordi vi gerne vil bringe mere eftertænksomhed og omtanke ind i vores forbrug. I år vil vi derfor benytte Black Friday til at slå et slag for genbrug til endnu lavere priser, end hvis man købte nyt. Med et stigende pres på klimaet, er det helt afgørende, at både virksomheder og forbrugere i langt højere grad, end det har været tilfældet, tager genbrugstanken til sig, siger Elefteria Cromlidou, Country Commercial Manager i IKEA Danmark.

Stort antal IKEA-produkter på DBA Følger kunderne opfordringen om at handle brugt og klikker sig ind på DBA, vil der være stor sandsynlighed for at finde et brugt IKEA møbel. Ifølge DBA er 13.000 produkter i møbelkategorien nemlig fra IKEA, og derfor er muligheden helt oplagt, mener Elefteria Cromlidou.

Bruger mere genanvendt materiale - For os giver det rigtig god mening at sende kunderne til en platform, der formidler genbrug på Black Friday, så vi kan skabe opmærksomhed omkring overforbrug. På DBA vil kunderne med stor sandsynlighed kunne finde et brugt IKEA produkt lignende det, de havde i tankerne til at begynde med, siger Elefteria Cromlidou, og uddyber:

- I IKEA er vi meget optagede af at påvirke måden, vi forbruger på, så vi, i stedet for at købe nyt, i højere grad reparerer, lejer, deler og genbruger og dermed bevæger os mod et mere cirkulært forbrug. Vi tror på, det er muligt at skabe en sund og bæredygtig forretning, der er relevant for forbrugerne, uden hele tiden at tære på jordens begrænsede ressourcer. Lige nu består 60 pct. af vores produktsortiment derfor af fornybare materialer, mens 10 pct. består af genanvendte materialer. Målet for 2030 er, at vores sortiment består 100 pct. af enten fornybare eller genanvendte materialer, slutter Elefteria Cromlidou.