Snart er det muligt at sælge sine brugte møbler tilbage til IKEA.

IKEA køber din brugte møbler tilbage

Taastrup - 26. november 2020 kl. 19:31 Kontakt redaktionen

Forestil dig, at du er lidt træt af dit spisebord, eller at din sofa er godt brugt, men alligevel for god til at smide ud.

Hvis møblerne er fra IKEA, kan man som noget nyt sælge de brugte møbler tilbage til IKEA, så de får nyt liv.

I ugen for årets største forbrugsfest, Black Friday, introducerer IKEA Danmark genbrugsservicen »Gensalg«, som gør det muligt for kunderne at sælge brugte IKEA møbler tilbage og i stedet modtage et tilgodebevis til nye produkter eller til Rodebutikken, som består af genbrugte IKEA produkter.

Med »Gensalg« ønsker IKEA at gøre genbrug af møbelkædens produkter nemt for kunderne.

- Med »Gensalg« kan danskernes IKEA møbler få forlænget deres levetid. Vi ved, at rigtig mange danskere forsøger at gøre noget godt for klimaet, og hos IKEA har vi en ambition om at gøre det nemmere for de mange mennesker at bidrage til den grønne omstilling. Med »Gensalg« gør vi genbrug og et mere cirkulært forbrug let tilgængeligt for kunderne ud fra tanken om, at hvis lidt flere træffer bæredygtige valg, så kan vi sammen gøre en stor forskel, siger Country Retail Manager Johan Laurell.

De tilbagesolgte produkter, som IKEA tilbagekøber via den nye service, vil blive solgt videre som genbrug.

Et bæredygtigt valg IKEA har arbejdet med bæredygtighed i mange år, og indsatsen er taget til i styrke og omfang de senere år med indførelsen af nye bæredygtige services. Tidligere på året lancerede møbelkæden bl.a. hjemmelevering via elbiler, app'en Better Living fyldt med bæredygtige hverdagsråd, og kunderne kunne fra august sætte tænderne i den nye plantebolle, hvis klimaaftryk kun er fire procent af originalens.

Ifølge Johan Laurell skal det bæredygtige valg altid stå lige for i IKEA.

- Vi gør vores bedste for at guide vores kunder til at træffe nogle bæredygtige valg eksemplificeret ved vores app Better Living og ved indførelsen af grønne mærker på vores mest bæredygtige produkter. Samtidig er det vigtigt for os, at bæredygtighed ikke er en luksus forbeholdt de få. Derfor forsøger vi altid at tilbyde bæredygtige produkter og løsninger, der er til at betale, siger Johan Laurell.

Selvom arbejdet med bæredygtighed i IKEA allerede er godt i gang, pointerer Johan Laurell, at der stadigvæk er et stort arbejde forude med at opnå virksomhedens målsætning om at blive en klimapositiv, cirkulær forretning i 2030.

- Vores arbejde med grøn omstilling, og herunder cirkulært forbrug, er en forudsætning for, at vi kan drive forretning i fremtiden. Gensalg er et af en række initiativer, der skal bringe IKEA frem mod vores mål om at blive en cirkulær og klimapositiv forretning i 2030. Samtidig bestræber vi os også på, at vores produkter udelukkende skal bestå af fornybare eller genanvendte materialer. Vi er godt på vej, og i de kommende år vil vi præsentere endnu flere services, der gør det muligt for vores kunder at omlægge deres forbrug til at blive mere cirkulært, siger Johan Laurell.

Gensalg introduceres den 27. november.

Sådan fungerer Gensalg Kunden får vurderet værdien af produktet ved at gå ind på: www.ikea.dk/gensalg.

Når værdien er estimeret, har kunden 30 dage til at indlevere produktet i returafdelingen.

På grund af COVID-19 booker kunden et tidsrum for indleveringen, og derefter modtages et tilgodebevis, som kan benyttes i varehuset, restauranten eller Rodebutikken, hvor alle de produkter, som andre kunder indleverer via Gensalgsservicen vil være.

Der vil ikke være en kontant udbetaling til kunderne ved at aflevere produkter retur via Gensalgsservicen.

