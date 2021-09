Se billedserie Lars Bloch, direktør i Arealudviklingsselskabet Høje Taastrup C, fortæller om den nye bydel ud fra en model på selskabets kontor. Foto: Thomas Olsen

I rivende udvikling: Så stærkt går byggeriet af ny bydel

Taastrup - 14. september 2021 kl. 15:13 Af Kasper Ellesøe Kontakt redaktionen

Det går stærkt. Rigtig stærkt. Og også meget hurtigere end planlagt.

Den nye bydel Høje Taastrup C er inde i en rivende udvikling, og for nylig blev der indgået aftale om byggerier på de sidste to byggefelter til boligbyggerier.

Næste år flytter de første beboere ind i bydelen, et splinternyt rådhus er ved at blive opført, og har snart fået bygget alle etager, og mandag den 1. november åbner parkstrøget, hvor verdens længste skaterbane er etableret.

- Vi får blandt andet mails fra USA og Brasilien fra skatere, der spørger, hvornår den åbner. I den kultur tager man åbenbart rundt i verden og prøver nye baner. Det var jeg ikke klar over. Men det er da fantastisk, siger Lars Bloch, direktør i Arealudviklingsselskabet Høje Taastrup C, da vi går forbi skaterbanen.

- Hvis bare de unge mennesker kunne lade være med at ødelægge den, Det er sindssygt irriterende. Det dér er kommet i nat, siger Lars Bloch, da han ser, at der er malet grafitti på skaterbanen, som også skal benyttes som klimasikring og bassin, når det regner meget.

Lige nu er der vand i for at holde de unge mennesker væk fra banen, som er delvist klar.

Byggeriet Fyrkanten, der efter planen bliver et af de første til at tage mod nye beboere næste år. Foto: Thomas Olsen

Bliver høj af det Lars Bloch er flere gange om ugen ovre i bydelen mellem de mange byggepladser.

- Når jeg kommer forbi, bliver jeg helt høj. Det er fedt med et sted, hvor der kommer til at blive så mange muligheder, og det er fedt, at man kan lave sådan et område med aktiviteter for alle i stedet for et poleret område, hvor der bare er græsmarker, og der ikke sker noget. Det er en af nøglerne her, siger Lars Bloch.

Han fortæller, at en kommende bydelsforeningen hvert år får et beløb på tre kroner pr. m3 til at lave by- og kulturlivsaktiviteter i området, så der også sker noget.

Og der skal ske noget for alle, for bydelen vil have mange forskellige boligtyper.

Der er blandt andet ejerboliger, lejeboliger, seniorboliger, rækkehuse og almene boliger.

- Det er forskellige boligformer til forskellige segmenter. Det gør det til en blandet bydel. De almene boliger bliver placeret forskellige steder, fordi man nu godt ved, hvordan man ikke skal gøre, hvis man vil ende med en ghetto. Det allerletteste er at lave en ghetto lynhurtigt, men det er ingen interesseret i, siger Lars Bloch.

Verdens længste skaterbane er ved at blive bygget i Høje Taastrup C. Foto: Thomas Olsen

Park åbner først Det første boligbyggeri, der står klar, er efter planen Fyrkanten midt i bydelen. Men det er ikke, det første, der bliver klar, for parkstrøget overdrages til kommunen fra 1. november.

- Mange gange bygger man boligerne først og slutter af med de grønne områder, men her parken klar, før de første beboere flytter ind, siger Lars Bloch.

På den anden side af parkstrøget er City 2. Der er forhåbninger om, at centret får nyt liv, når Høje Taastrup C er helt udbygget.

Men så skal der ifølge Lars Bloch ske noget. Han ikke har hørt om City 2's planer for at blive en del af parkstrøget og bydelen. Men har selv en tanke om det.

- Jeg håber, at de gør noget ved facaden ud til parken og åbner mere op, siger han.

Dilemma om cykler På politisk niveau har der været store diskussioner om, hvordan cykelparkeringspladserne i området skal placeres i forhold til boligbyggerierne, når lokalplanerne for de enkelte byggerier skulle vedtages. Skal de være inden for matriklen i eksempelvis gårdrum eller cykelkælder, eller skal de være uden for matriklen i parkstrøget eller langs vejene, har diskussionen blandt andet lydt på.

Socialdemokratiet og Enhedslisten mener, at de skal være inden for matriklen, så det efter deres mening ikke flyder med cykler i gadebilledet, mens de øvrige partier ikke er bekymret for cykelparkeringen uden for matriklerne.

- Det er helt klart min erfaring, at det ikke bliver et problem, siger Lars Bloch, der henviser til, at han selv bor i en ny bydel, Carlsberg Byen i København, hvor han ikke oplever problemer med cykler, der flyder.

Udover cykelparkeringerne, har der også været usikkerhed om der er nok parkeringspladser til biler. Men det bør der være.

Byggeriet af et parkeringshus med plads til 900 biler er netop gået i gang, og så er der indgået aftale om dobbeltudnyttelse afde 1000 pladser, der egentlig hører til virksomhederne i »Den Gule By«

- Mange af dem, der arbejder der, er væk omkring klokken 15, og så er der masser af plads til beboerne i Høje Taastrup C, når de kommer hjem fra arbejde, siger Lars Bloch.

