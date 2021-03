Se billedserie - Det at bygge tæt og sikre biodiversiteten er ikke hinandens modsætninger. Hvis man bygger tæt ét sted, skaber man rum for noget grønt et andet sted, lyder det fra borgmester Michael Ziegler (K). Foto: Jørgen C. Jørgensen

I bunden af naturliste: - Vi vil bestemt gerne gøre det bedre

Taastrup - 09. marts 2021 kl. 11:21 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen

Det er ikke sjovt for en »grøn« borgmester at finde sin kommune i den nederste del af en liste, der rangordner kommunernes natur. Men det er, hvad borgmester Michael Ziegler (K) for nylig gjorde, for her kom Høje-Taastrup Kommune på en 81. plads blandt landets 98. kommuner på listen over deres såkaldte naturkapital - altså hvor gode de er som levesteder for truede dyrearter og planter.

- Vi vil bestemt gerne gøre det bedre, og det er også en dagsorden, vi allerede forfølger, hvor der er stort politisk fokus på at skabe en øget biodiversitet i kommunen. Det gør vi blandt andet på den måde, vi driver de grønne områder, hvor vi lader naturen få frit spil i stedet for at have nyklippede græsplæner, siger borgmester Michael Ziegler (K) og peger også på, at man arbejder for at få etableret mere skov i kommunen.

- Det er vi alle sammen interesserede i, og jeg har også grund til at tro, at vi vil lykkes med det, siger Michael Ziegler, uden at han dog kan afsløre yderligere på nuværende tidspunkt.

Stor byudvikling Det er ingen hemmelighed, at der er godt gang i udviklingen af nye bydele i kommunen med blandt andet Høje Taastrup C og Nærheden - områder, der jævnligt får kritik for at blive for tæt bebygget.

- Men det at bygge tæt og sikre biodiversiteten er ikke hinandens modsætninger. Hvis man bygger tæt ét sted, skaber man rum for noget grønt et andet sted. Vi har stor fokus på at skabe grønne byrum, som inviterer borgerne indenfor, som man vil se det med det grønne parkstrøg i Høje Taastrup C, og som Røjlegrøften Naturpark også er et eksempel på. Vi vil gerne skabe de nære naturoplevelser, siger Michael Ziegler.

Han peger også på, at man prøver at tænke biodiversiteten ind i byrummet.

En ny rangordning af kommunernes såkaldte »naturkapital« - altså hvor gode de er som levesteder for truede dyrearter og planter - placerer Høje-Taastrup på plads nummer 81 ud af landets 98 kommuner. Foto: Mie Neel

- Bare se på den måde, rabatten på den nye Bornholms Allé er lavet. Der prøver vi at tænke det ind fra start, siger han med henvisning til, at der er plantet særlige planter, græsser og træer.

Borgmesteren fremhæver også den politisk vedtagede vision om, at alle borgere i byerne skal have maksimum én kilometer til bynær natur.

- Noget af det vil også være natur, der skal udvikles, så vi lægger faktisk stor energi i det, understreger Michael Ziegler.

Brug for markerne Den lave score på naturlisten skyldes blandt andet, at der er mange marker i Høje-Taastrup, der bruges til konventionelt landbrug - faktisk er over 40 procent af kommunens areal marker. Og det efterlader ikke gode betingelser for dyrelivet.

- Men vi hverken kan eller skal forbyde marker, for de er jo også med til at producere fødevarer, som vi jo er glade for, siger Michael Ziegler, som dog er alligevel er ærgerlig over, at det er med til at sende Høje-Taastrup i den nederste del af ranglisten igen.

- Men det ændrer jo ikke værdien af de tiltag, vi har lavet. Røjlegrøften er jo stadig et godt sted for borgerne, og bierne nyder stadig godt af de vilde grøftekanter. Vi har stor fokus på at sikre biodiversiteten, understreger han.