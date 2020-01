Det er 25 år siden, at Kim Rasmussen overtog Nøhr El-Service efter sin læremester. Foto: Jørgen C. Jørgensen

I 25 år har Kim ejet det firma, hvor han var lærling

Ved overtagelsen var han netop uddannet elinstallatør og havde tidligere været i lære hos den daværende ejer Niels Nøhr, der som 60-årig ønskede at gå på pension efter at have haft virksomheden i 35 år. Han udså Kim Rasmussen som sin efterfølger.

Selvom det ikke føles sådan for hovedpersonen, er det 25 år siden, at Kim Rasmussen overtog virksomheden Nøhr El-Service, der nu er beliggende på Baldersbuen i Hedehusene.

