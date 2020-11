Se billedserie I 10 år har frivillige fra Ældre Sagen hjulpet efterladte med at komme videre efter tabet af en ægtefælle. Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: I 10 år har livsmodsgrupper hjulpet efterladte med sorgen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

I 10 år har livsmodsgrupper hjulpet efterladte med sorgen

Taastrup - 02. november 2020 kl. 05:56 Kontakt redaktionen

Det kan gøre ondt på mange måder, når man mister sin partner gennem et langt liv. Sorgen kan være svær at komme i gennem, men der er hjælp at hente. Hos Ældre Sagens livsmodsgrupper prøver frivillige at hjælpe med den nye hverdag, og det har de nu gjort i 10 år i Høje-Taastrup Kommune.

Ældre Sagen har nu afviklet 26 livsmodsgrupper, og i alt har omkring 125 efterladte har deltaget.

- Sorg- og livsmodsgruppen er en mulighed for samtale og fællesskab. Når sorgen rammer, følger ensomheden også med, ligesom det kan være svært at overskue hverdagen og livets muligheder. I Sorg- og livsmodsgruppen er alle lige - det er ikke en terapeutisk behandling, men et tilbud om samvær og fællesskab, hvor sorgen ikke er tabu. Vi oplever, at når gruppen har været sammen 8-10 gange, blomstrer livsmodet. Gennem årene har vi erfaret, at flere i grupperne har fortsat samværet, hvor de mødes på forskellig vis og støtter hinanden, siger Carl-Erik Sørensen, der som livsmodsgruppeleder har været med helt fra starten og leder gruppen her i efteråret 2020.

Flere kender tilbuddet Livsmodsgruppen består af 5-6 efterladte samt to ledere. Møderne afvikles over 10 uger med et ugentligt møde i Rønnevang Kirke i Taastrup, hvor Ældre Sagen med velvilje fra menighedsrådet låner et lokale. I de sidste år er der afviklet en gruppe forår og en gruppe om efteråret.

- Afgørende for, at deltagerne får udbytte og glæde af at deltage i en livsmodsgruppe - ja får livsmodet tilbage - er ledernes empati, at kunne tale og lytte til mennesker i sorg. Her spiller supervision af en tilknyttet psykolog en væsentlig rolle, men også Ældre Sagens kurser og efteruddannelse af ledere har stor betydning, siger Arne Kristiansen, der er Ældre Sagens koordinater for livsmodsgrupper.

Borgerne får kendskab til livsmodsgrupper på forskellige måder.

- Den bedste omtale er mund-til mund-metoden. Herudover får vi henvendelser fra efterladte, der har haft besøg af en forebyggelseskonsulent fra kommunen. Denne har måske fornemmet, at den efterladte har behov for at deltage. Men også Ældre Sagens PR-foldere og jævnlig omtale i Lokalavisen er med til at gøre tilbuddet kendt, siger Arne Kristiansen.

En stor succes Det var Ældre Sagen i Høje-Taastrup, som tilbage i efteråret 2009 opfordrede kommunen til at medvirke i et samarbejde om etablering af sorggrupper, da et sådant tilbud dengang ikke fandtes i Høje-Taastrup.

Fra kommunens side blev der udvist stor velvillighed, og en projektgruppe med deltagere fra Ældre Sagen og kommunen gik i gang med opgaven. En ekstern psykolog blev tilknyttet og syv frivillige fik i tre dage undervisning i, hvordan man leder en sorg- eller livsmodsgruppe, som det benævnes i Ældre Sagens regi.

Efter et offentligt orienteringsmøde i begyndelsen af 2010, hvor godt 30 interesserede efterladte deltog, blev den første sorg/livsmodsgruppe etableret i Taastrup 17. maj, og kort tid efter fulgte endnu en gruppe i Hedehusene med start 1. juni 2010.

Projektets målgruppe var »Ældre i Høje-Taastrup Kommune som for nyligt har mistet en ægtefælle«.

Efter en toårig prøveperiode overtog Ældre Sagen fra januar 2012 ansvaret for etablering af livsmodsgrupper. Målgruppen var som nævnt personer, der havde mistet ægtefælle, pårørende eller god ven.

I livsmodsgruppen er alle i »samme båd«. Alle spørgsmål og problemstillinger i forbindelse med at have mistet en pårørende kan tages op i en fortrolig samtalekreds, der ledes af to erfarne livsmodsgruppeledere.