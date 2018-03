Se billedserie Psykologen Mimi Nettelbladt har gode erfaringer med hypnose i sin terapi. Foto: Aasmul

Hypnose: Luk øjnene og lyt til fuglene - og Mimi

Taastrup - 14. marts 2018 kl. 07:03 Af Josefine Klitgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

'Du lægger dig godt til rette i den bløde lænestol, og lukker øjnene. Nu forestiller du dig en blomstrende eng. Prøv at lyt efter - er der nogle fugle, der kvidrer? Hvordan er duften?'

Sådan lyder begyndelsen på den afslappede hypnose-tilstand, som Mimi Nettelbladt er særlig god til at få én ind i.

I begyndelsen af hypnosen bruger Mimi tid på at sætte scenen, så man kommer i kontakt med sine fem sanser. Med Mimis beroligende stemme kan man tricke sin hjerne til at forestille sig duften af for eksempel en rose. Med sine øjne lukkede 'ser' man pludselig det, som stemmen taler om, og man kan både høre, føle og smage alene ved koncentrationen og tankens kraft.

- Jeg lader folk fortælle mig om den fremtid, som de ønsker sig og under hypnosen trækker jeg situationen frem, så den bliver virkeliggjort. Min stemme går ind i deres hjerne og påvirker synscentret. Det er en teknik, som fungerer supergodt. Så man automatisk får nemmere ved at komme der hen, hvor man gerne vil være, forklarer psykologen.

Hypnosen kan ifølge Mimi både hjælpe folk, der går rundt med en konstant hovedpine, har stress eller er deprimerede. Mimi er uddannet psykolog med speciale i hypnose. Hun fortæller, at der i Danmark er 20.000 mennesker om året, der får hjernerystelser.

- Der er mange, som ikke får den hjælp, der skal til. Det er en usynlig sygdom, og derfor er der også rigtig mange, der sidder i klemme i deres jobcenter, understreger hun.

Ro til hjernen

Sidste forår flytter Mimi ind i sin nye klinik på Taastrup Hovedgade, men det er ikke fordi, at hun er ny i byen, hvor hun nu har været bosat i mere end 20 år.

- Jeg kan hjælpe mennesker, der for eksempel døjer med senfølger til hjernerystelser. Hypnose kan give ro til hjernen, hvor der kan være en masse emotionelle forstyrrelser, forklarer hun.

Flere oplever gener længe efter, at de er kommet til skade med deres hoved. De kan ikke det samme, som de kunne før. Hovedpinen dukker op, når de læser, ser tv eller befinder sig i sociale sammenhænge i for lang tid af gangen.

'Du bevæger dig hen til din yndlingsblomst og snuser til den. Du slapper heeeelt af.'

Det virker faktisk. Mimis rolige stemme får allerede efter cirka 10 minutter lokalavisens udsendte til at falde helt til ro i den ellers meget travle hverdag.

- Når jeg skal have folk i hypnose, er det meget vigtigt, at det er en tryg start. Og derfor begynder jeg altid med en afslapningsøvelse, hvor jeg taler min klient ind i hypnosen, fortæller Mimi og tilføjer:

- Det er meget få, der ikke kan. Og jeg oplever ind imellem, at nogle bliver kede af det, når man taler om hjernerystelsen uden for hypnosen.

Mimi fortæller, at hypnosens varighed kan svinge helt fra en halv time og op til fire timer.

- Det kommer an på, hvor god personen er til at visualisere, siger psykologen og tilføjer, at for folk med et traume tager det ofte lidt længere tid.

Efter Mimi har fået folk ud igen af hypnosen, begynder terapien.

- I terapien forsøger jeg at fornemme, hvad klienten selv mener og tager den rundt om de emner, forklarer Mimi, der for nylig er blevet formand for Psykologfagligt Selskab for Klinisk Hypnose, (PSKH).

Det er meget forskelligt, hvordan Mimis klienter i første omgang hører om hende.

- Nogle bliver henvist til mig igennem jobcentret, deres forældre, - børn, - sport, - job eller uddannelse. Det er meget forskelligt. Og jeg er slet ikke i tvivl om, at hypnosen hjælper, siger hun og tilføjer:

- Jeg kan se, at der er en effekt. Folk forbedrer deres livskvalitet og deres funktionsevne. Desværre følger der ofte både stress og depression oven i folks hovedpine. Hjernen husker rigtig meget. Og mine klienter spørger mig tit: 'Er det her for resten af livet'. Og det gælder for dem alle, at hukommelsen og koncentrationen forstyrrer søvnrytmen.

Efterspurgt hypnotisør

Udover at have klienter i sin egen klinik samarbejder Mimi med Kommunikationscentret på Bornholm og Bornholms jobcenter.

- Her arbejder jeg med borgere som har senfølger efter en hjernerystelse. Jeg er for nyligt blevet ansat som en af hypnotisørerne i et projekt i Silkeborg Kommune, der begyndte den 1. marts, fortæller Mimi og fortsætter:

- Her samarbejder Silkeborg Kommune med Aalborg Universitet om forskningsprojektet, hvor de tilbyder hypnose til 50 ledige med hjerneskade eller eftervirkninger af hjernerystelse eller piskesmæld.

Man kan læse mere om projektet her: https://silkeborgkommune.dk/Borger/Arbejde-og-ledighed/Nyheder-Arbejde-og-ledighed/Hypnose-skal-hjaelpe-ledige