Hylder med planter i 14 etagers højde skal gøre lagerhal til landbrug

Taastrup - 19. august 2020 kl. 20:12

Planter på hylder i 14 etagers højde, så langt øjet rækker, skal fra sidst på året vokse i en hal i Høje Taastrup ved Copenhagen Markets, der nye grønttorv.

Det er firmaet Nordic Harvest, der står bag projektet, og de er allerede i fuld gang med byggeriet af en indendørs, højteknologisk produktion af lokalt dyrkede salater og krydderurter, der har kort vej fra høst til forbruger.

- Verden står over for store udfordringer omkring bæredygtighed og befolkningstilvækst, og derfor er vi nødt til at gentænke de måder, vi producerer vores fødevarer på. Vertikale farme kan skabe et mere bæredygtigt fødevaresystem med lokal produktion, der samtidig giver en højere kvalitet og bedre smagsoplevelse end konventionelt dyrkede fødevarer, fortæller Anders Riemann, der er stifter og direktør i Nordic Harvest.

Færdig i efteråret

Første etape af byggeriet i Taastrup forventes allerede at stå færdig i efteråret 2020, og den første høst af planter kan så ske i januar 2021.

Herefter kan der høstes kontinuerligt 15 gange om året - eller hver 25. dag.

I løbet af de næste to år skal produktionen udvides til over 7.000 kvadratmeter i 14 etagers højde.

Når anlægget er fuldt udbygget vil det kunne levere 1.000 tons fødevarer om året.

- Det er første gang i Danmark, at vi ser en vertikal farm i den her skala. Med en stærk bestyrelse og en række solide samarbejds- og finansieringspartnere har vi sikret de bedste forudsætninger for at komme rigtigt fra start. Planen er, at vi bruger den første tid på at optimere produktionen for derefter at udvide produktionen i Danmark og i resten af Norden, fortæller Anders Riemann.

60 millioner kroner

Der er tilsyneladende også mange, der kan se en idé med det vilde projekt.

Ved en investeringsrunde i april sikrede virksomheden sig 62 millioner kroner fra en lang række investorer, herunder Vækstfonden og lånefinansiering fra Danmarks Grønne Investeringsfond.

Ifølge adm. direktør i Vækstfonden, Rolf Kjærgaard, skal investeringerne være med til at sikre, at Danmark forsat kan være helt i front, når det kommer til produktion af kvalitetsfødevarer.

- I Danmark dyrker vi fødevarer i verdensklasse, og vi er kendt for vores høje kvalitet. Men for at skabe en bæredygtig fødevareproduktion skal vi blive ved med at udvikle og innovere. Det er Nordic Harvest et rigtig godt eksempel på, og derfor er vi glade for, at vi, både gennem en investering og via lån fra Danmarks Grønne investeringsfond, kan følge med på Nordic Harvests udvikling, siger Rolf Kjærgaard.

Størstedelen af første års høst fra Nordic Harvest er allerede forhåndssolgt til kantiner og hoteller, som har en stærk profil og store ambitioner inden for bæredygtighed, smag og kvalitet af meget høj klasse. Den resterende del af produktionen planlægges afsat til detailhandlen.