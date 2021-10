Det er ved amfiteatret i Hedeland, at Høje-Taastrup Rotary Klub laver Familiedag for at støtte Danske Hospitalsklovne. Foto: Lars Kimer

Hygge i Hedeland hjælper hospitalsklovne

Som en del af familiedagen vil det også være muligt at ride på pony. Det foregår dog på rideskolen, der har adresse i den nordlige del af Hedeland et stykke væk fra amfiteatret. Adressen for rideskolen er Brandhøjgårdsvej 2 i Hedehusene.

Det koster 25 kroner at deltage, hvis man er over 12 år, mens børn under 12 år kan deltage gratis.

Har man ikke mulighed for at være med ved arrangementet den 3. oktober, kan man alligevel godt støtte med et beløb til Danske Hospitalsklovne via Høje-Taastrup Rotary Klub på Mobile Pay-nummeret: 861720. Indsamlingen her foregår til og med den 25. oktober. På samme vis arbejder Høje-Taastrup Rotary Klub også for at få det lokale erhvervsliv i Høje-Taastrup til at støtte samme sag.