Hvorfor er vi her? Forfatter tackler livets store spørgsmål

- Svaret på, hvorfor vi er her, kender ingen. Vi har alle, uanset trosretning, køn, alder og profession, de samme forudsætninger for at komme med et bud. Spørgsmålet åbner op og skaber et rum for samtale, hvor vi kan møde den fremmede; den, der mener noget andet. I dette rum mener jeg, at vi bliver beriget og kan opdage hinanden. Så fordyb dig gerne i hvert enkelt udsagn, dvæl lidt ved dem. Hvad ville du selv svare? Hvorfor tror du, at vi er her?, lyder det i hendes forord til bogen.