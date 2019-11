Alle har i dag meget let adgang til alverdens musik, som kun er ét klik væk på vores telefoner. Derfor er det vigtigt for sangskriveren Ida Gard og rettighedsorganisationen Koda at vise det store arbejde, der ligger bag en sang og derigennem vise, at det giver god mening at betale for musikken. Mandag den 11. november besøger de Taastrup Realskole. Foto: PR

Hvordan lyder ungdommen i Taastrup?

Taastrup - 10. november 2019 kl. 14:49 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Unge har aldrig haft lettere ved at tilgå musik end i dag på grund af streamingtjenester. Samtidig har unge aldrig haft sværere ved at forholde sig til det store arbejde, der ligger bag en sang eller forstå den rimelige kompensation til musikkens ophavsmænd, der følger med.

Derfor har Koda taget initiativ til, at danske skole- og gymnasieelever selv får mulighed for at skrive en sang med en professionel musiker for bedre at forstå arbejdet og værdien af musikken.

Den 11. november gælder det Taastrup Realskole, når 8. klasse får besøg af sangskriveren Ida Gard, kendt fra P3 og KarriereKanonen, hvor de sammen skal skrive en sang.

I løbet af dagen vil eleverne få mulighed for at opleve, hvordan akkorder, tekst og tanker kan koges sammen til en færdig sang.

Når dagen er omme, har klassen deres egen sang, og det plejer at være en særlig oplevelse for eleverne, fortæller Ida Gard.

- Det er en unik oplevelse for eleverne at få lov til selv at komponere en sang. Sangskrivning er et universelt sprog, hvilket betyder, at eleverne vil opleve den samme proces som Taylor Swift, Justin Bieber og andre ungdomsidoler gennemgår, når de skriver sange. Når dagen er overstået, er det vigtigste for mig, at jeg har vist eleverne, at musik er et arbejde, der skaber værdi, og derfor koster penge, men selvfølgelig også er sjovt at lave, fortæller Ida Gard.

Rimeligt at betale

Koda har i flere år udbudt et tilbud til alle landets skoler om at få en gratis workshop med en professionel komponist eller musiker, hvor de i fællesskab med eleverne for eksempel komponerer et stykke musik eller skriver en rap.

Fokus er på, at have det sjovt, men også at lære eleverne om arbejdet med sangskrivning og illustrere hvorfor det er rimeligt at betale for musikken.

- Når Kodas udsendte komponister og sangskrivere drager rundt til landets musiklokaler, er det både fremtidens musikbrugere og potentielle musikskabere, de møder. Dem vil vi gerne være med til at inspirere på et tidligt tidspunkt. Det er vigtigt, at musikkens unge brugere forstår, hvordan musik bliver til en levevej, og dermed også hvorfor at det er rimeligt at betale for musikken, fortæller Eva Hein, Kommunikationschef i Koda.

Over 150 skoleklasser fra 7. klasse til 3. g får hvert år besøg af Koda Skolekontakt.

Koda sørger for, at musikkens skabere får betaling, når deres musik bliver brugt. Det gør Koda ved at lave aftaler om betaling for brug af musik, når den bliver spillet offentligt, for eksempel i radio, ved koncerter, på streamingtjenester og i restauranter. Koda er en non-profit medlemsforening, og Kodas indtægter går videre til dem, der har skabt musikken.