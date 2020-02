Hvordan kan kommunen hjælpe med at gøre de sunde valg nemmere? Det vil politikerne i Høje-Taastrup gerne have borgernes svar på. Foto: Thomas Olsen

Hvordan gør vi sundhed til en del af hverdagen?

- Vi kender mange af udfordringerne på sundhedsområdet, men vi har brug for din hjælp til at tænke nyt. Hvordan gør vi det sunde valg lettere? Og hvordan kan sundhed blive en større del af din hverdag, der hvor du bor, går i skole, arbejder eller er i din fritid?, lyder spørgsmålene, som politikerne gerne vil have borgernes svar på.

På mødet får man mulighed for at tale med de lokale politikere om, hvad der er vigtigt for at gøre det nemt at træffe det sunde valg i hverdagen.