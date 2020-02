»Hvis det ik' swinger - så kan det sgu' være lige meget«

På søndag den 23. februar klokken 19.30 byder Høje-Taastrup Teaterforening indenfor til et meget musikalsk portræt af sangeren og skuespilleren Otto Brandenburg.

Jesper Lohmann kender sin figur rigtig godt. Han har lagt krop og stemme til Otto Brandenburg i forskellige koncertsammenhænge, ikke mindst i Four New Jacks.

På søndag står han på scenen i Taastrup Teater & Musikhus sammen med en velspillende trio under ledelse af Mathias Grove.

Der er stadig billetter på balkonen, men Høje-Taastrup Teaterforening oplyser, at forestillingen har været populær blandt medlemmer og derfor opfordrer man til at skynde sig at købe billetter.