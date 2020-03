Hverdagen fortsætter hjemmefra: Claus arbejder fra sit bryggers

I et bryggers i et hus i Taastrup har Claus Nielsen indrettet sig med skærm, tastatur, dockingstation og sin arbejdscomputer. Med udsigt til sin have passer han sit arbejde hjemmefra i foreløbigt 14 dage, ligesom mange andre danskere, der er sendt hjem på grund af coronavirussen.

Som han selv beskriver det, så fortsætter hverdagen næsten som den plejer. Med vægt på næsten. For udover at sidde i sit bryggers, fremfor på et kontor, så er det også lidt mærkeligt ikke at have kollegerne omkring sig.

- Jeg mangler nogen at joke med og tale teknik. Det er lidt ensomt at arbejde hjemmefra, fordi kollegerne mangler. Det er noget andet end at sidde på et kontor med ti andre, siger han.