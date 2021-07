Hver tiende dropper synstest: Men sygdom kan ses i øjnene

Disse fem tegn skal du reagere på:

1. Vedvarende hovedpine: Hvis du oplever vedvarende hovedpine, kan det være tegn på, at du anstrenger dine øje for at kunne se skarpt og måske har brug for briller eller kontaktlinser.



2. Røde øjne: Har du en tendens til at få røde øjne, kan det være fordi, du overanstrenger dem, har en infektion eller en lille blodsprængning i øjet. Men det kan også være tegn på en alvorlig øjensygdom, så det er vigtigt at søge hjælp hos en øjenlæge eller optiker, hvis du er det mindste i tvivl.



3. Dobbeltsyn: Har du dobbeltsyn, der ikke forsvinder, kan det ofte være et begyndende tegn på grå stær. Du vil formentlig også opleve, at synet føles sløret, og at lygterne fra modkørende biler er mere generende, end du er vant til. Grå stær kan heldigvis opereres, så synet bliver normalt igen.



4. Gradvist synstab: Oplever du at have gradvist synstab på et eller begge øjne, kan det være et symptom på en diabetisk øjensygdom. Derfor bør du altid undersøges, hvis du oplever synstab.



5. Mørke pletter: Hvis du ser mørke pletter midt i synsfeltet, har besvær med at se detaljer og genkende ansigter samt besvær med at læse, kan det være tegn på AMD – alderspletter på nethinden. Sygdommen er blandt de mest udbredte synstruende øjensygdomme i Danmark.