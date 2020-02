Blåfugle er en sommerfugleart. Foto: Danmarks Naturfredningsforening

Hvem vil være sommerfuglenes ambassadør?

Taastrup - 20. februar 2020 kl. 15:39 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hedehusene: Torsdag den 27. februar er der kl. 17-18 i Kulturcentret Hedehuset på Hovedgaden i Hedehusene mulighed for at blive klogere på, hvad man kan gøre for sommerfuglene.

Det sker på en dyster baggrund, idet over halvdelen af Danmarks hjemmehørende arter af sommerfugle er truede, sårbare eller helt forsvundet - der tales om en reel insektkrise. Det fortæller Danmarks Naturfredningsforening (DN), der står bag arrangementet.

Derfor søger foreningen godt 100 frivillige ambassadører, én i hver dansk kommune. Som sommerfugle-ambassadør er opgaven at opsøge virksomheder, ejerforeninger, offentlige institutioner og lignende, og få dem til at omlægge dele af deres arealer til at blive insektvenlige som Danmarks Naturfredningsforenings Sommerfuglepartner.

Der vil være en obligatorisk kursusdag, hvor man vil modtage en grundig uddannelse, hvorefter man vil være til at varetage frivilligjobbet.

I samme omgang søger foreningen også virksomheder og grundejerforeninger, der har et græsareal, de er indstillet på at ændre, så der kan sås og plantes sommerfuglevenlige planter. Også de vil være velkomne til informationsarrangementet, hvor Simon Leed Krøs fra Danmarks Naturfredningsforening vil komme og gøre deltagerne klogere. Læs mere her www.sommerfuglepartner.dk.