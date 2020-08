Hvad sker der under jorden? Bliv klogere på røddernes verden

- Vi ved at nogle planter - også kendte afgrøder - har rødder, der går rigtig langt ned i jorden, 3-5 meter eller mere. Vi ved bare ikke så meget om, hvilke fordele disse planter har - om det giver bedre adgang til vand og næringsstoffer, og om der er et større potentiale for at binde kulstof i jorden hos planter med dybe rødder. Kan man intensivere fødevareproduktionen på en bæredygtig måde ved at integrere planter med dybe rødder i dyrkningssystemerne? Og har flerårige afgrøder et særligt potentiale - og i så fald, hvordan udnytter vi det?, lyder nogle af de spørgsmål, der sættes fokus på ved Rodens dag.