Se billedserie Hvad skal der stå på Hella Joofs gravsten? Det kan man læse hendes eget bud på i en ny bog »Hvad skal der stå på din gravsten?« af forfatter Marlene Torm Gertsen fra Taastrup. Foto: Hans Jørgen Johansen

Send til din ven. X Artiklen: Hvad skal der stå på din gravsten? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hvad skal der stå på din gravsten?

Taastrup - 30. april 2019 kl. 11:51 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

»Jeg arbejder på et comeback«.

Sådan skal der stå på erhvervsleder Asger Aamunds gravsten, hvis man spørger ham.

Det kan man læse om i Taastrup-forfatteren Marlene Torm Gertsens nye bog »Hvad skal der stå på din gravsten?«, der udkommer 30. april på Byens Forlag.

Citatet er ét blandt mange i bogen, som hun fik ideen til under en samtale med Naser Khader, hvor hun hørte ham sige: »På min gravsten skal der stå: Forsættelse følger.«

Det fik hende til at spekulere over de tanker, som vi alle går med om livet og døden, og hvilke ord forskellige danskere ønsker at efterlade som deres sidste.

- Jeg elsker at opdage nye sider af mennesker. Det sidste citat er ofte en flot sætning, som er et billede af alt det, man har lært i et liv. Der er så mange lag og aspekter i de citater, og det kræver mod at give videre. Disse modige mennesker har jeg lyst til at folde ud, så vi lige får et glimt mere af dem, siger Marlene Torm Gertsen om, hvorfor hun fik lyst til at samle forskellige kendte og ukendte menneskers gravmæletekster i en bog.

Forfatteren er bosiddende i Taastrup, så udover kendte danskere som Hella Joof, Anders Lund Madsen og Ulrik Wilbek, leverer flere Taastrup-indbyggere også citater til bogen.

Gravstensteksterne er morsomme, eftertænksomme og ærlige - og siger en del om bidragsyderens tilgang til livet og kan samtidig være med til at sætte gang i tanker om livet og døden.

Programchef på Radio24syv, Mikael Bertelsen, har ikke tænkt sig, at der skal stå noget på hans gravsten. Til gengæld har han allerede fundet selve stenen, som nu står i hans have og har en helt speciel historie, da den er fra en tur på verdens ældste pilgrimsrute på den japanske ø Shikoku. Men dén historie kan man læse om i bogen, hvor så forskellige mennesker som Pia Kjærsgaard, Rane Willerslev, Hella Joof, Claus Meyer, en kaffebarejer og en kontorassistent i et kloakfirma i øvrigt medvirker.

- Fælles for alle er, at deres ønsker til teksten på deres gravmæle fortæller om deres tilgang til livet og ikke mindst døden. Men bogen handler i høj grad om livet. Gravstensteksterne bærer i hvert fald ikke præg af frygt for døden, men nærmere glæde over det liv, bidragsyderne har, siger Marlene Torm Gertsen.

Marlene Torm Gertsen arbejder til dagligt i et specialtilbud som pædagog. Igennem sit arbejde har hun stor erfaring med at folde mennesker ud og opdage dem, og det er på den baggrund at »Hvad skal der stå på din gravsten?« er blevet til.

Her følger nogle af gravstensteksterne leveret fra Taastrup:

»Byens kommunale heks« - Inge Aasmul, fotografmester

»Slip dyret løs« - Flemming Reindel, dyrlæge

»Her ligger guldet« - Henning Larsen, guldsmed

»SÅDAN (Glad smiley) - Tina Dupont, frisørmester

»Dentist brighten up the world, one smile at a time« - Andreas Steen Nielsen Eibye, tandlæge