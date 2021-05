Se billedserie Hvad skal det nye grønne og aktive parkstrøg i Høje Taastrup C hedde? Kom med dit bud - og tænk gerne vildt og ud af boksen, lyder opfordringen. Illustration: COBE

Hvad skal den nye park hedde?

Taastrup - 25. maj 2021 kl. 19:43 Kontakt redaktionen

Et grønt parkstrøg med verdens længste skaterbane, der samtidig fungerer som afledning af regnvand.

Det er et af de centrale elementer i den nye bydel Høje Taastrup C, som langsomt er begyndt at tage form. På sigt skal der være plads til 4000 beboere, butikker og erhvervsliv, og det nye grønne parkstrøg vil sno sig gennem hele bydelen og forbinde Høje Taastrup Station og City2.

Og nu skal parken have et navn - og gerne et, der kan give genlyd i ikke bare Danmark, men også andre lande.

- Vi får et grønt parkstrøg helt ud over det sædvanlige med en spektakulær skaterbane og plads til masser af aktiviteter. Det skal parkens navn afspejle, og jeg håber, at rigtig mange vil give deres bud på, hvad parken skal hedde. Vi opfordrer til, at man lader fantasi og idéer få frit løb, for det må gerne være et navn, som virkelig vækker interesse langt ud over kommunegrænsen, siger borgmester Michael Ziegler (K).

Plads til aktiviteter Parkstrøget får både grønne oaser og plads til aktiviteter, der skal give beboere og gæster gode oplevelser og fællesskaber. Her vil være et område med mange forskellige træer, blomster og planter, hvor man kan smage og dufte på naturen. Her kommer også en lille bakke - Kyssebakken - hvor man kan blive viet og få taget bryllupsbilleder i det smukke område tæt på det nye rådhus.

Der vil også være et område med rig mulighed for leg. Tæt på City2 vil der være en plads, hvor der kan være markeder, teater, opera og koncerter. Pladsen er omgivet af bakker i forskellige niveauer, så den kan også omdannes til et amfiteater. Længst mod øst kommer man ind i et område, hvor læring og leg med fokus på natur er i højsædet.

Det er altså et spændende og meget varieret parkstrøg, som skal have et navn.

Vind oplevelser eller gavekurv Alle er velkomne til at komme med forslag til parkens navn. Man kan deltage via Høje-Taastrup Kommunes Facebook-side eller ved at sende forslag til kommunikation@htk.dk.

Man kan indsende flere forslag, og forslagene offentliggøres på konkurrencens hjemmeside - www.htk.dk/parknavn.

Der bliver trukket lod om oplevelser og gavekurve blandt de indsendte forslag.

Idéerne bliver videreudviklet i et udvalgt panel, hvorefter byrådet beslutter parkens navn.

Hovedattraktionen i parkstrøget bliver verdens længste skaterbane, som allerede har fået megen medieomtale. Nu skal parkstrøget have et navn. Illustration: COBE

