Annette Due Madsen holder oplæg til sidste udgave af SamtaleRum.

Hvad når ens forældre bliver syge og dør?

Taastrup - 06. oktober 2020 kl. 17:17 Kontakt redaktionen

Kirkerne i Høje-Taastrup provsti inviterer til SamtaleRum onsdag 7. oktober 2020 klokken 19.00 i Ishøj Forsamlingshus.

Aftenen er for alle, der har lyst til at tale med andre om de store spørgsmål i livet, og der er stadig ledige pladser.

Spørgsmålene er blandt andet:

Hvordan påvirker det en familie, når en forælder/bedsteforælder bliver syg og dør? Omsorgen for de ældre i familien stiller nye og til tider meget store krav til en børnefamilie. For der er meget at passe, ikke mindst når man mister, og hvor sorgen og savnet melder sig. Og hvordan bruger man sin familie og venner på en anden måde?

Med oplæg og fælles samtale lægger vi op til en hyggelig aften med gode drøftelser over et glas vin i Ishøj Forsamlingshus.

Man skal ikke kunne noget for at være med, blot have lyst til at tale med andre om de store spørgsmål i livet.

Samtalen indledes med et oplæg ved psykolog og familieterapeut Annette Due Madsen, der er stifter af Center for Familieudvikling og brevkasseredaktør.

Man bliver guidet igennem aftenen af dygtige om engagerede sognepræster, der tager del i samtalen. Aftenen skulle have fundet sted tirsdag 21. april, men blev aflyst på grund af corona-nedlukningen i foråret.

Arrangørerne sørger for, at deltagerantallet samt afstandskravet overholdes, derfor er der denne gang lukket for tilmelding efter mandag 5. oktober. Der vil være håndsprit til rådighed.

Det er folkekirkerne i Høje Taastrup og Ishøj, der er gået sammen om at afholde SamtaleRum, og denne aften er foreløbig den sidste i rækken.

Det er gratis at deltage, men man må dog meget gerne tilmelde dig senest mandag 5. oktober på www.rumtilsamtale.dk

Ishøj Forsamlingshus har adressen Ishøj Bygade 82, 2635 Ishøj.