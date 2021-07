Se billedserie Der er stor forskel på huslejerne i private udlejningsboliger i Høje-Taastrup Kommune, fortæller Krista Salling, sekretær for Huslejenævnet i Høje-Taastrup Kommune. Foto: Anders Ole Olsen Foto: Anders Ole Olsen

Husleje-sag afgjort: Sådan er den »normale« husleje

Taastrup - 03. juli 2021 kl. 14:21 Af Kasper Ellesøe Kontakt redaktionen

Hos Huslejenævnet i Høje-Taastrup Kommune bekræfter Krista Salling, der er sekretær for nævnet, at beboerrepræsentationen i Taastrup Park har indbragt en række sager til huslejenævnet om blandt andet betalingsvaskeri, betaling af parkeringsarealer og de generelle vedligeholdelsesregnskaber for ejendommen.

Tre sager er for nylig afgjort, og her fik udlejer medhold. Det var blandt andet i sagerne om parkering og vedligeholdelsesregnskaber.

En anden sag, der er delvist afgjort, er en sag om huslejens størrelse på Parkvej 11, 1., tv., viser en aktindsigt, avisen har fået.

Her lød afgørelsen, at spørgsmålet om lejens størrelse var indbragt for sent, og derfor er der ikke taget stilling til, om huslejen var for høj. Derfor kan Krista Salling ikke sige ret meget andet om den sag, end der står i afgørelsen.

Hvis en lejer ønsker at indbringe en sag om lejens størrelse, skal dette gøres overfor Huslejenævnet senest 12 måneder efter overtagelse af lejemålet/indflytning. I den konkrete sag var klagen over huslejens størrelse indgivet mere end 12 måneder efter denne dato, og derfor kunne Huslejenævnet ikke behandle sagen.

Tager på besigtigelse Men når det normalt kommer til sager om huslejens størrelse, er det almindeligt, at huslejenævnet tager på besigtigelser i boliger for at se på for eksempel standen og den eventuelle renovering, der er lavet for at vurdere om den nye husleje er passande, oplyser Krista Salling.

Lejens størrelse vurderes blandt andet på baggrund af besigtigelse af det lejede i de sager, hvor lejer fortsat bor i lejemålet.

- I sager, hvor lejer er fraflyttet, lejemålet er istandsat, og lejemålet er udlejet på ny, er en besigtigelse ikke muligt. Her afgøres sagen på baggrund af parternes oplysninger og dokumentation, siger Krista Salling.

Svært på grund af corona Hun fortæller, at huslejenævnet på grund af corona ikke har kunnet komme på besigtigelse i private boliger, da det ikke kan garanteres, at der kan holdes coronasikker afstand. Det har gjaldt det seneste år. Derfor har der været længere sagsbehandlingstid, men nu er man i gang med besigtigelser igen.

Men generelt vil Krista Salling ikke afvise, at en stigning i huslejen som i sagen fra på Parkvej, ikke nødvendigvis er urealistisk.

- Det kan godt være realistisk, at en husleje er steget med det beløb (fra knap 52.000 kroner årligt til 120.000 kroner årligt), hvis boligen er sat i tip top stand med en række luksusting. Det er eksempelvis dyrt at udskifte køkken og badeværelse, så derfor ser man, at nogle kan betale det dobbelte eller mere i husleje, hvis det er udskiftet, siger Krista Salling og understreger, at det bygger på en konkret vurdering, om lejen er passende.

Stor forskel i huslejer Normalt ligger de billigste huslejer i Høje-Taastrup Kommune på op til 800 kroner pr. m2 i årlig husleje, mens de dyreste er på op til 1400 kroner pr. m2 i årlig husleje, oplyser Krista Salling.

For boligen på Parkvej 11, 1. tv. er huslejen altså cirka 1275 kroner pr. m2 i årlig husleje, mens den tidligere var på cirka 550 kroner pr. m2 i årlig husleje.

Generelt kan en udlejer sætte huslejen op, når en ny lejer flytter ind, hvis lejemålet er forbedret. Om den nye leje er passende, beror på en konkret vurdering hos Huslejenævnet, hvis sagen indbringes.

Krista Salling fortæller, at hvis man flytter ind i noget og mener, at huslejen er for høj, så kan indbringe sagen for huslejenævnet og få det vurderet. Er man derefter ikke tilfreds med afgørelsen, kan man indbringe sagen til boligretten.

Huslejenævnet består af en uafhængig formand med juridisk baggrund samt en repræsentant for henholdsvis lejerne og udlejerne.

