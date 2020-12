Husker du? Kommunistisk symbol var muret ind i ny bygning

Her kan du læse eller genlæse historien fra den 1. juli 2020 om det mystiske symbol, der var muret ind væggen på den nye SuperBrugsen i Nærheden i Hedehusene:

Blandt andet har nogle murere, der har arbejdet på bygningen, hvor den kommende Super Brugsen skal være, muret det kommunistiske symbol med et hammer og et segl ind i murstene.

Det har vi her på redaktionen modtaget tip om, at nogle forbipasserende i området har observeret og sendt billeder af til os.

Men hos Nærheden P/S, der varetager udviklingen af den nye bydel og står for salget af grundene i området, bekræfter direktør Ole Møller, at symbolet har været indmuret i bygningens facade.

- Det kan jeg godt bekræfte, men jeg har også set, at det er blevet ændret igen, siger Ole Møller, der ikke har flere kommentarer, fordi det er bygherres ejendom.

Symbolet består af en hammer krydslagt med et segl og kan symbolisere sammenhængen i kommunismen. Symbolet var også at finde på Sovjetunionens røde flag, og symbolet opstod under Oktoberrevolutionen i 1917. Oprindeligt symboliserede det bønder og arbejdere.