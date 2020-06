Husker du? I dag skulle vi have festet på Callisto

I mellemtiden kan du i billedgalleriet over artiklen opleve eller genopleve noget af stemningen fra sidste års børnefestival, der som altid var et tilløbsstykke.

Sidste års Callisto blev den største succes nogensinde, lød det fra Carsten Junker, der er talsmand for festivalen, der endnu engang havde svært ved at leve op til at være »Danmarks mindste festival«, for Callisto var proppet med børnefamilier.