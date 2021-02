Selvom der er is på søerne, så er de ikke sikre før, der er sat skilte op, om at de er sikre.

Husk at tjekke skiltet, før du går ud på isen

Alle steder, hvor der ikke er skiltet med »Isen er sikker«, er det forbudt at færdes på isen. Selvom der er tyk is nogle steder, kan bund- og strømforhold betyde, at isen er usikker og farlig at færdes på, oplyser Høje-Taastrup Kommune.