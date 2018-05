Hundredvis af ansatte klædes på til fremtidens børneliv

Høje-Taastrup Kommune ønsker at skabe institutioner og skoler, hvor børn lærer og udvikler sig ved at lege, bygge, idéudvikle og løse problemer fra den virkelige verden, ud fra tanken om, at børns udvikling og læring stimuleres ved at lege og arbejde med temaer og udfordringer fra verden uden for institutionerne. Derfor holdes der lørdag en stor konference for alle ansatte i dagtilbud, SFO?er og klubber - tidligere har der været afholdt en lignende konference for ansatte på skoleområdet. Foto: Høje-Taastrup Kommune