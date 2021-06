Se billedserie Fredag var der dimission efterfulgt af vogntur for studenterne på Høje-Taastrup Gymnasium. Foto: Anders Jensen

Huen på og ud i livet: Nu skal studenterne vælge deres egne veje

Taastrup - 25. juni 2021 kl. 14:11 Af Kasper Ellesøe Kontakt redaktionen

Det er en smuk tid på året. Udover at sommeren er over os, og ferietiden for mange nærmer sig, så er det også studentertid.

De unge studenter er sprunget ud efter en gymnasie- og studentertid, der har været præget af corona-pandemiens hærgen i hele verden og de medfølgende restriktioner, der har gjort at mundbind og hjemmeundervisning i perioder var det normale.

Trods alt det, der har vendt op og ned på vores verden siden marts sidste år, så blev de unge mennesker på Høje-Taastrup Gymnasium (HTG) alligevel studenter, og fredag fik de overrakt deres eksamensbevis til den traditionsrige dimission, som efterfølges af vogntur.

De hvide hatte med røde bånd sad på hovederne af STX-studenterne, og de hvide hatte med blåt bånd på HF-studenterne, mens rektor på Høje-Taastrup Gymnasium Ida Diemar, der tiltrådte som rektor sidste sommer, ind imellem musiske indslag og fællessang indtog talerstolen med sin tale til de nyudklækkede HTG-studenter.

Gode råd til studenter

Betragtninger fra litterære mastodonter som Dantes Guddommelige Komedie, Søren Kirkegaard og Alice i Eventyrland blev inddraget i talen, som byggede op til, at de unge studerende nu selv finde deres vej videre i livet, selvom de vil opleve modgang undervejs.

- Jeg er sikker på, at I ved, at der er flere veje at gå ad, og at det er jer, der afgør, hvordan jeres videre færd i livet skal forme sig. Jeg ved også, at jeres forskellige ruter vil rumme nogle fald, og at det er i de fald, at I fortsætter jeres dannelsesrejse. Det er kun i fiktionens dramaturgi, at der ét point of no return. Livet byder heldigvis på mange flere, sagde Ida Diemar i sin tale inden hun gav nogle gode råd videre til studenterne, som altid er velkommen til at vende tilbage til gymnasiet.

- Vær aldrig beskedne. Stol på jeres egne evner. Og de af jer der vil studere samfundsvidenskab, humaniora eller naturvidenskab, søg en stilling her. I skal være velkomne. Vi ansætter med største fornøjelse tidligere elever - og vi har nogle stykker. Vi vil gerne have jer igen, sagde hun.

Uddeling af legater

Udover rektors tale var der som noget nyt i år uddeling af legater til en række elever, der har gjort et godt stykke arbejde fagligt eller socialt.

- Vi vil gerne hylde de dygtige elever, som vi har her på gymnasiet og vise, at det med at yde en ekstra indsats giver pote. Det at gå på gymnasiet handler ikke bare om at passe sin skole. Det er mere end det. Med de her legater vil signalere, at vi er helt vildt glade for, at eleverne gør noget ekstra, siger Maria Schou, uddannelseschef på Høje-Taastrup Gymnasium.

Der blev uddelt ni legater for blandt andet de højeste gennemsnit, for indsatser for elevdemokratiet, for samfundsengagement og for flid samt en række faglige legater.

Omstillingsparate unge

Også borgmester Michael Ziegler holdt tale til studenterne. Han sendte dem videre i med et tilbageblik på nogle af de seneste års vigtige begivenheder, som Trumps tab af præsidentposten i USA, Sofie Lindes #Metoo-tale og corona. Derefter fortalte han, hvad det at være ung i borgmesterens øjne blandt andet handler om.

- At være ung i dag er næsten som en daglig casting til li-vets realityshow. I skal være top-omstillingsparate for at kunne klare jer i studier, job og karriere - og udstillingsparate for at kunne klare jer på sociale medier. Det er hårdt. Men så er det godt, at I er så seje - og at I rent faktisk er beundringsværdigt omstillingsparate. Tidligere generationer ville få SÅ meget baghjul af jer. Derfor skal I også hvile i, at I er gode nok som I er. Gør I det så godt, I kan, så kan I ikke gøre mere. Hvil i det, sagde borgmesteren i sin tale inden han fik lov at overrække dagens først legat til Rud Stampe Hjort fra 3. U, der har en kæmpe interesse i Naturvidenskab.

Efter dimissionen var der vogntur for alle studenterne. Og første stop var traditionen tro Høje-Taastrup Rådhus, hvor der var studenterdans om Thors Hammer.