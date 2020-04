Hovedgade klædt i tyl og påskeæg

Det er ganske enkelt erhvervsforeningen, der ønsker alle en glædelig påske og potentielt giver de forbipasserende et smil på læben.

»Erhvervsforeningen ønsker alle en rigtig God Påske.« lyder hilsenen, der er skrevet med store sorte bogstaver, og en venlig påmindelse til borgerne om, at de skal huske at støtte ved at handle lokalt.