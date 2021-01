Se billedserie Hoteldirektør for Zleep Hotels, Peter Haaber, kan ikke genkende det billede, som Greves borgmester har tegnet af corona-smittedes opførsel på hotellet i Høje Taastrup. Foto: Peter Andersen

Hoteldirektør afviser: Det er ikke et stort problem

Taastrup - 05. januar 2021 kl. 14:23 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen

Det har vakt stor harme både politisk og blandt almindelige borgere, at nogle corona-smittede borgere tilsyneladende brød deres isolation, mens de var på betalt isolationsophold på Zleep Hotels i Høje Taastrup.

Oplysningerne kommer fra Greves borgmester, Pernille Beckmann (V), som i et brev til en række borgmester-kollegaer og medier gjorde det klart, at det var uacceptabel opførsel.

»Jeg får meldinger om, at nogle af de isolerede borgeres adfærd har været groft hensynsløs og uansvarlig. Jeg har hørt om isolerede borgere, der holder fest på værelserne. Andre opfører sig, som om de er på ferieophold og spiser deres mad i hotellets restaurant, eller går på shopping i City 2. Nogle kører ræs på parkeringspladsen, og listen over uansvarlig adfærd er vist endnu længere,« skriver Pernille Beckmann blandt andet i brevet.

Men det billede kan direktøren for Zleep Hotels, Peter Haaber, slet ikke genkende. Han fortæller til Ekstra Bladet, at der har været få problemer før jul, hvor nogle få gæster tilsyneladende ikke kunne overholde deres selvisolation og forlod deres værelser, blandt andet for at købe mad på McDonalds og for at gå i City2.

Men at de skulle have festet på værelserne, spist i restauranten og kørt ræs på parkeringspladsen, som Pernille Beckmann skriver i sit brev, kan hoteldirektøren slet ikke genkende.

Er ikke i orden En ansat på hotellet i Høje Taastrup har dog skrevet i en mail til en af samarbejdskommunerne, at »det skaber en enorm stor utryghed for personalet, at de (isolerede, red.) render rundt på gange samt nede i vores køkken. Jeg har personligt selv stået i det at møde en gæst udenfor, som skulle befinde sig i isolation flere gange«.

Og det er da heller ikke i orden, at de smittede ikke kan overholde reglerne, mener hoteldirektøren.

- Det er noget svineri, at folk begynder at bevæge sig uden for værelserne uden for aftalt tidsrum. For det første udsætter det vores personale for en risiko, for det andet så er det rigtigt, at kommunen betaler for det, så det er jo ikke rimeligt, siger Peter Haaber til Ekstra Bladet.

Det var her på Zleep Hotel Høje Taastrup, at nogle isolerede corona-smittede tilsyneladende ikke kunne overholde reglerne. Foto: PR

Brevet fra Greves borgmester er sendt til borgmestrene i Ballerup, Gladsaxe, Furesø, Gentofte, Egedal, Herlev og Lyngby-Taarbæk kommuner, som alle har brugt hotellet i Høje Taastrup til deres borgere, som skulle selvisoleres, men ikke kunne gøre det i eget hjem. Pernille Beckmann foreslår derfor, at regningen for de vagter, det var nødvendigt at hyre, bør sendes til de borgere, der ikke kunne finde ud af opføre sig ordentligt.

Hoteldirektøren undrer sig dog over timingen af borgmester-brevet, idet de enkelte episoder fandt sted før jul. Pernille Beckmann har forklaret det med, at hun har været på juleferie indtil nu.

