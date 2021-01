Zleep Hotels er en af de virksomheder, der valgte at efteruddanne medarbejderne, da coronakrisen ramte. Online-kurser gjorde det også muligt at styrke medarbejdernes kompetencer under nedlukningen i foråret. Foto: Ursula Bach, PensionDanmark.

Send til din ven. X Artiklen: Hotel sender medarbejdere på kursus i stedet for at fyre dem Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hotel sender medarbejdere på kursus i stedet for at fyre dem

Taastrup - 07. januar 2021 kl. 12:05 Kontakt redaktionen

Da Zleep Hotels som så mange andre virksomheder så COVID-19-pandemien påvirke aktiviteten, valgte man at gå konstruktivt til værks.

Hotelkæden oplevede markant færre gæster som følge af de internationale rejserestriktioner og måtte derfor tilpasse bemandingen på sine hoteller i Høje Taastrup, Ishøj, Ballerup, Roskilde, Lyngby, København, Aarhus, Kolding, Billund og Aalborg.

Det udnyttede virksomheden til at sende cirka 125 medarbejdere på efteruddannelse.

- Coronakrisen har været udfordrende og har stillet os i en situation, hvor vi måtte overveje at opsige medarbejdere. Men vi ønsker at fastholde dem, og med efteruddannelse har vi fået en fuldstændig unik mulighed for at kompetenceudvikle vores medarbejdere, siger HR-direktør Tina Berning.

Sprog og konflikthåndtering Zleep-medarbejdere var blandt andet på kursus i serviceforståelse, IT, sprog, ledelse og konflikthåndtering. Under nedlukningen i foråret blev undervisningen gennemført elektronisk, men det ændrede ikke på det positive udbytte for medarbejderne.

- Efteruddannelse er en vigtig investering i vores medarbejdere, som gør dem dygtigere, men også sikrer, at de udvikler sig i deres job. Vi kan se, at det betyder noget for arbejdsglæden, at man bliver dygtigere til sit job, og at det giver blod på tanden for at udvikle sig yderligere på forskellige områder. Det gavner både os og den enkelte medarbejder, påpeger Tina Berning.

Mange efteruddanner Zleep var ikke alene om at skrue op for efteruddannelsen i 2020. Udbetalingerne fra de 20 kompetenceudviklingsfonde, som PensionDanmark administrerer, steg i de første 11 måneder af 2020 med 17,5 pct. i forhold til samme periode i 2019. Stigningen kommer på trods af en periode med delvis nedlukning af mulighederne for at efteruddanne medarbejdere i foråret.

- Det er virkelig positivt, at virksomhederne og medarbejderne har benyttet de begrænsninger, som corona har medført i 2020 til at sikre opkvalificering gennem efteruddannelse. Fremtidens arbejdsmarked stiller skærpede krav til medarbejdernes kompetencer, og med de tilskud, medarbejderen kan udløse, kan det lette virksomhedernes udgifter og fastholde arbejdskraft, som de får behov for, når aktiviteten kommer igen, siger administrerende direktør i PensionDanmark, Torben Möger Pedersen.

PensionDanmark har med et datadrevet efteruddannelsessite gjort det enkelt for både medarbejdere og virksomheder at få overblik over den enkelte medarbejders kompetencer og opkvalificeringsmuligheder. Sitet giver den enkelte medarbejder et skræddersyet overblik over relevante kurser, mulighederne for at gå fra ufaglært til faglært, ligesom det letter adgangen til at få udbetalt tilskud til efteruddannelse.

Og Torben Möger Pedersen anbefaler alle virksomheder og medarbejdere til at undersøge mulighederne for efteruddannelse.

- Det er en rigtig god løsning for begge parter. Både helt generelt, men især i den tid, vi befinder os i for øjeblikket med høj usikkerhed og lav aktivitet i en række brancher, påpeger han.