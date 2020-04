Med behørig afstand til gæsterne fortæller direktør Heidi Vestergaard (nummer to fra venstre), hvordan hotellet klarer den nye hverdag. Foto: PR

Send til din ven. X Artiklen: Hotel i coronatid: Satsning på håndværkere giver pote Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hotel i coronatid: Satsning på håndværkere giver pote

Taastrup - 30. april 2020 kl. 06:02 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Selvom krisen går hårdt ud over hotelbranchen, så klarer Park Hotel Taastrup sig indtil videre bedre end mange af kollegaerne.

- Vi holder en belægning på 50 procent. Når jeg ser på mine kolleger i branchen, kan jeg kun være tilfreds med det niveau. Det skyldes, at vi i mange år har satset på håndværkerne, som bor her til hverdag, mens de arbejder inde i byen. Her kan de få et solidt morgenmåltid, parkere varevognen og underholde sig med nogle sportskanaler om aftenen, fortæller direktør Heidi Vestergaard.

Nye rutiner Hotellet havde tirsdag besøg af borgmester Michael Ziegler og erhvervsservicechef Anne-Mette Felby, der sammen med Høje-Taastrup Erhvervsforums formand, Kim Rasmussen, var på en rundtur for at tage corona-temperaturen på det lokale erhvervsliv.

Heidi Vestergaard kunne fortælle, at hotellet har måtte lave om på mange rutiner.

- Lige nu har vi afskaffet morgenbuffeten. I stedet siger gæsterne til en af vores medarbejdere, hvad de gerne vil have, og så tager de det med op på værelset. Det samme om aftenen. Vi lukkede ellers vores køkken for nogle år siden, men nu, da byens andre spisesteder skal holde lukket, har vi genåbnet køkkenet og serverer et måltid for 75 kroner, som gæsterne så også spiser på værelserne. Det er en nødløsning, men det fungerer, siger hun.

- Alle selskaber er aflyst, og det koster os en pæn omsætning. Til gengæld har vi indrettet et lokale til møder/kurser for op til 10 personer, som kan sidde ved hver deres bord i korrekt afstand. Det er allerede taget i brug, og jeg håber, at flere vil gøre brug af de faciliteter, lyder det fra hoteldirektøren.

- Jeg tror, at når alt dette er ovre, så vil vores branche have nogle nye salgsparametre, hvor man blandt andet vil slå på sin hygiejnestandard. Det ser jeg frem til. Vores hotel er fra 1990, og vi har de seneste år investeret ganske meget i vores værelser, så faciliteterne er moderne, siger Heidi Vestergaard.

- På det personlige plan har det været stort at opleve, hvordan personalet - selv om vi skal holde afstand - rykker sammen og stiller op, når der er brug for det. Vi kæmper bare sammen, og derfor kan vi holde skruen i vandet, understreger hun.

relaterede artikler

Apotek: Omsætningen er faldet 29. april 2020 kl. 11:46