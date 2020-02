Hotel får ny direktør

Quality Hotel Høje Taastrup får ny direktør efter at have været direktørløse siden sommeren 2019.

Louise Dreiberg har blandt andet været på Scandics talentuddannelse, som netop fokuserer på at udvikle dem med størst potentiale til at blive direktør.

- Vores beliggenhed i forhold til motorvejen samt parkering og togforbindelser gør os meget attraktive for de fleste virksomheder. Jeg glæder mig til, at arbejdet med teamet og tænke lidt ud af boksen for at udnytte hotellets fulde potentiale, siger Louise Dreiberg.