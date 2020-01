Se billedserie Elever fra Hedehusene Skole deltog, da Ungdomsringens Musikfestival løb af stablen den 17.-18. januar. Foto: Privat

Hot House indtog scenen til kæmpe musikfestival

Taastrup - 20. januar 2020

Elevbandet Hot House fra Hedehusene Skole i Høje-Taastrup Kommune var med på scenen, da Ungdomsringens Musikfestival 2020 løb af stablen på Royal Stage i Nordkraft i Aalborg lørdag den 18. januar.

Ungdomsringens Musikfestival er Danmarks største festival for fritidsklubber, ungdomsklubber og ungdomsskoler.

Eleverne fra musik & samspil, et valgfag for elever i 8.-9. klasse på Hedehusene Skole, har haft travlt med at øve sig i skolens musiklokale siden august 2019.

Eleverne skal nemlig opføre musicalen Terkel i knibe på Hedehusene Skole i foråret 2020, og en del af eleverne har i den forbindelse dannet bandet Hot House.

- Hele ideen er opstået på baggrund af mine erfaringer gennem årene som musiklærer. At kunne give eleverne en mulighed for at stå på en professionel scene og spille en koncert med lyd og lys, der er sat op og arrangeret af professionelle, giver eleverne en helt unik oplevelse, som ikke mange får lov at prøve i løbet af. Der er også en personlig udvikling, fordi det kræver masser af mod og viljestyrke. Samtidig bliver der dyrket relationer på tværs af, årgange, landsdele og skoler. Eleverne får et indblik i, hvor langt man kan komme med en målrettet og fokuseret indsats inden for musikken, og de får vækket en ild, der giver dem lyst til at se, hvor langt de kan strække deres eget talent indenfor musikken, forklarer Rune Hammer Storm-Korsvig, der er musiklærer på Hedehusene Skole.

- Uden valgfaget musik & samspil og deltagelse i begivenheder som Ungdomsringens Musikfestival går vi glip af fremtidige dygtige musikere, tilføjer han

Da han fik mulighed for at tilmelde eleverne Ungdomsringens Musikfestival, slog han derfor til på elevernes vegne.

- Processen med at få turen til at ske var lang og sej, og jeg har måtte bruge mange timer på at skrive mails, ringe rundt og holde møder. Det var først, da jeg tog kontakt til private erhvervsdrivende i lokalområdet, at vi fik vores transport til Aalborg sponseret af Bo Teichert og hans firma EPS Scandinavia, hvilket var altafgørende, fortæller Rune.

Skulle åbne scenen Hot House, som består af 27 elever, skulle åbne den store scene, Royal Stage, i de seje og inspirerende rammer i Nordkraft i Aalborg med professionelt lyd- og lysanlæg samt plads til 1.300 på musikfestivalens anden dag klokken 10.30.

Der var derfor fuld kog på ungdomsfestivalstemningen fra morgenstunden, da eleverne fyrede op for deres koncert.

- Det var fint nok at spille, men vores performance gik knap så godt, for vi fejlede ret meget. Jeg er ikke selv tilfreds med min performance, siger Lærke J. Andersen fra 9.A på Hedehusene Skole.

Natalie Damm fra 9.B var lidt mere optimistisk.

- Det var en ny oplevelse at spille. Vores performance gik både godt og dårligt, men vi lavede en masse fejl, for eksempel fik vi slet ikke spillet en af sangene. Men jeg er selv tilfreds med den største del af min performance, siger hun.

Udover Hot House gav tre af eleverne en akustisk aftenkoncert på en scenen »Baghuset«.

I alt gav omkring 180 bands fra hele Europa koncerter på de seks forskellige scener i Nordkraft i Aalborg. Derudover var der stande og pop up events i Kedelhallen.

Spektret af musik spændte over alt fra hip hop til metal og popmusik.

Det er 37. gang at Ungdomsringens Musikfestival fyrer den af i Aalborg, men første gang, at Hedehusene Skole deltager.

Samarbejdet med Reerslev Skole Michael, som er pædagog og musiklærer på Reerslev Skole, var også afsted.

Hedehusene Skole og Reerslev Skole fandt derfor hurtigt ud af, at de kunne hjælpe hinanden. Reerslev Skole vil hjælpe med lys og lydudstyr til musicalen Tekel i Knibe, som bliver sat op i marts måned på Hedehusene Skole, og Hedehusene Skole kunne så hjælpe Reerslev Skole med transporten.

Ikke nok med det, så kom de også til hinandens koncerter og bakkede op om hinanden med klap, råb og armsving med og uden lys. Alle fik hjulpet alle, som det skal være, når man er langt hjemmefra og bryder grænser.

Rune Hammer Storm-Korsvig håber, at turen kan få Høje-Taastrup Kommune til at støtte projektet i fremtiden og på den måde gøre endnu mere for kulturen, musikken og ungdommen i kommunen.

Håbet er, at Høje-Taastrup Kommune til næste år kan stille med endnu flere hold bestående af talentfulde unge mennesker fra kommunen.