Sine Nordbo fra underviser online i blandt andet ballroom fitness og yoga under nedlukningen. Billedet er taget før corona-tiden. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Holder formen ved lige med videoforbindelse

Taastrup - 04. februar 2021 kl. 11:47 Kontakt redaktionen

Idrætslivet er som alt andet lukket ned på grund af corona-situationen.

Og så må man tænke kreativt.

Det har man for eksempel gjort i Fløng-Hedehusene Idrætsforening (FHI). En af dem der tænker nyt er Sine Nordbo, der har sat gang i live-undervisning hjemme fra stuen formidlet via Microsoft Teams.

Hun har startet undervisningen her i januar, hvor hun underviser i yoga og ballroom fitness for seniorer og andre. En gang om ugen er der to timers undervisning.

Online skaber Sine Nordbo et stærkt fællesskab, som motiverer deltagerne til at bevæge sig sammen - men hver for sig.

En af dem, der har meldt sig, er Irina Bjørnø.

- Til Sines dansetimer bliver kroppen gennemarbejdet fra top til tå. Bevægelserne kan være bløde, fjedrende, svingende, langsomme, glidende og flydende. Eller seje stræk, der afspænder musklerne og smidiggør bindevævet. Yoga er for alle, og der er ikke nogen undskyldning for at sidde i isolation og ikke dyrke sport. Øvelserne i yogatimerne øger styrken, balancen og jordforbindelsen. De kan også reducere stivhed og smerter. Jeg er begejstret, og jeg håber, at andre gymnastikforeninger vil bruge de muligheder, som ligger i distance-undervisning, siger Irina Bjørnø.